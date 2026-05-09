Video: Messi lidera la victoria del Inter Miami sobre Toronto con gol y doble asistencia

Lionel Messi tuvo una tarde estelar este sábado en Canadá. El astro argentino fue la gran figura en la victoria 4-2 del Inter Miami ante Toronto FC por la jornada 12 de la MLS, en la que aportó un gol, dos asistencias y además rompió un récord histórico al convertirse en el jugador más rápido en alcanzar 100 goles más asistencias en la liga norteamericana, una cifra que logró en apenas 64 partidos con el conjunto de Florida.

El partido fue un dominio total del Inter Miami en la segunda mitad. Rodrigo De Paul abrió el marcador con un tiro libre y las dos asistencias de Messi llegaron de manera consecutiva en el complemento: una a Luis Suárez tras un desborde por la derecha y otra a Sergio Reguilón, quien definió cruzado para vencer al portero Luka Gavran. La Pulga también tuvo su premio personal al minuto 75 cuando recibió un pase de De Paul, se plantó frente al arco y definió a placer para poner el 4-0 en lo que fue su gol número 906 en la historia de su carrera profesional.

El triunfo ante Toronto llega como respuesta de Inter Miami tras la dolorosa derrota en el clásico ante Orlando City, donde las Garzas desperdiciaron una ventaja de 3-0 para caer 3-4 en el tiempo añadido. El equipo de Florida encontró en Canadá la revancha perfecta con una actuación colectiva donde Messi y De Paul fueron los grandes protagonistas. Rodrigo también aportó un gol y una asistencia en lo que fue una tarde memorable para el fútbol de las Garzas en la MLS.

¡LEO MESSI! El 10 argentino pone la cereza en el pastel a una actuación brillante del @InterMiamiCF en Toronto. 🐐🇦🇷 pic.twitter.com/fLJBtHc0PG — MLS Español (@MLSes) May 9, 2026

Con este registro histórico de 100 goles más asistencias en 64 partidos, el rosarino llega a esta marca en menos partidos que cualquier otro futbolista en la historia de la MLS, consolidándose como el jugador más determinante que ha vestido la camiseta de cualquier equipo en el torneo estadounidense desde su llegada al Inter Miami en 2023.