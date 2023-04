VIDEO | Mourinho interviene para acallar gritos racistas de aficionados de la Roma

“Estoy orgulloso de ser gitano, nadie puede ofenderme llamándome gitano, José lo sabe”, reaccionó Stankovic después del partido, en declaraciones a DAZN.

“No me di cuenta en el terreno de juego, pero gracias a José por haberles hecho callar”, añadió el entrenador serbio, que como jugador estuvo a las órdenes de Mourinho cuando militaba en el Inter de Milán.

El técnico luso quitó mérito a su intervención: “No tiene que darme las gracias. Lo he hecho por un gran hombre, por un amigo, pero lo haría por cualquier otro”.

𝖱𝗈𝗆𝖺 𝖿𝖺𝗇𝗌 𝗐𝖾𝗋𝖾 𝗍𝖺𝗋𝗀𝖾𝗍𝗂𝗇𝗀 𝗋𝖺𝖼𝗂𝗌𝗍 𝖼𝗁𝖺𝗇𝗍𝗌 𝗍𝗈𝗐𝖺𝗋𝖽𝗌 𝖲𝖺𝗆𝗉𝖽𝗈𝗋𝗂𝖺 𝗆𝖺𝗇𝖺𝗀𝖾𝗋, 𝖣𝖾𝗃𝖺𝗇 𝖲𝗍𝖺𝗇𝗄𝗈𝗏𝗂𝖼… 𝖩𝗈𝗌𝖾 𝖬𝗈𝗎𝗋𝗂𝗇𝗁𝗈 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗏𝖾𝗇𝖾𝖽 𝗍𝗈 𝖽𝖾𝖿𝖾𝗇𝖽 𝗁𝗂𝗌 𝖿𝗈𝗋𝗆𝖾𝗋 𝗉𝗅𝖺𝗒𝖾𝗋. pic.twitter.com/xivslEF0V5 — EuroFoot (@eurofootcom) April 2, 2023

“Me han insultado a menudo en los estadios. Me he construido un muro protector y estoy seguro de que Deki (Stankovic) ha hecho lo mismo. Pero tiene hijos, tiene una familia, y esto no es bonito”, añadió.

“Nuestros hinchas son fantásticos, pero pensé que tenía que seguir mi instinto. A un amigo no se le toca”, concluyó el actual entrenador de la Roma.

En 2021, el atacante del AC Milan Zlatan Ibrahimovic había sido insultado con términos similares en el Olímpico de Roma.