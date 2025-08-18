Video | Neymar llora tras goleada 0-6 con Santos en Brasil: “Una vergüenza”

El delantero Neymar, ídolo de la selección brasileña, calificó como “una vergüenza” la goleada por 0-6 que el Santos sufrió el domingo 17 de agosto ante el Vasco da Gama, por el Campeonato Brasileño.

Se trata de la peor derrota sufrida por Neymar en su carrera.

"Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida", afirmó el exjugador del Barcelona y del PSG a periodistas.

La imagen que resumió la humillación fue el abrazo que el técnico del Vasco da Gama, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, dio al final del partido a un inconsolable Neymar, quien abandonó la cancha llorando y ocultando el rostro con la camiseta.

El delantero, que busca volver a ser convocado a la selección brasileña, nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.

Muchos de los 53 mil asistentes al estadio Morumbis habían acudido con la esperanza de ver una exhibición de Neymar, pero terminaron dándole la espalda a su equipo.

Pocos minutos después de la goleada, el Santos anunció la rescisión del contrato del técnico Cleber Xavier.

El 0-6 es la mayor goleada que el Vasco le ha propinado al Santos en 98 años de disputas entre ambos clubes, y la mayor paliza sufrida por el equipo de Pelé como anfitrión en juegos por el Campeonato Brasileño. El Santos nunca había perdido por más de cuatro goles un partido de Liga en casa.

La derrota dejó al Santos en el puesto 15 de la clasificación, con 21 puntos y un partido más, en riesgo de caer entre los cuatro últimos, castigados con el descenso.