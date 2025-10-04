Vinícius y Mbappé lideran el triunfo del Real Madrid 3-1 sobre el Villarreal en el Bernabéu

El Real Madrid consiguió una importante victoria en el Santiago Bernabéu tras imponerse 3-1 al Villarreal en un partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga.

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (R) celebrates with Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe after scoring the second goal from the penalty spot during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Villarreal CF at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on October 4, 2025. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

Vinicius Junior y Mbappé fueron los anotadores del partido. (Foto: Prensa Libre, AFP)

El Real Madrid consiguió una importante victoria en el Santiago Bernabéu tras imponerse 3-1 al Villarreal en un partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga. El resultado le permite al conjunto blanco subir de manera momentánea al primer lugar de la tabla con 21 puntos, reafirmando su buen inicio de temporada.

El primer tiempo fue muy parejo, con ambos equipos mostrando solidez en el mediocampo y pocas oportunidades claras frente al arco. Tanto el cuadro de Xabi Alonso como el del Villarreal apostaron por mantener el orden defensivo, lo que dejó un 0-0 al descanso.

Al inicio del complemento, el encuentro cambió de rumbo. Vinícius Júnior abrió el marcador al minuto 47 tras una asistencia de Kylian Mbappé, poniendo en ventaja al conjunto merengue y desatando la euforia en el Bernabéu.

El brasileño volvió a ser protagonista al minuto 69, cuando convirtió desde el punto penal para ampliar la ventaja a 2-0. Su doblete lo colocó como la figura del encuentro y le dio aire al Real Madrid frente a un Villarreal que intentaba reaccionar.

El equipo visitante respondió rápidamente. Giorgi Mikautadze descontó al minuto 73 con un gol que devolvió la esperanza al Submarino Amarillo, poniendo el marcador 2-1 y obligando al Madrid a no relajarse.

Sin embargo, las aspiraciones del Villarreal se complicaron con la expulsión de Santiago Mouriño al minuto 77. Con un jugador menos, el equipo visitante perdió fuerza y dejó más espacios para el ataque blanco.

Fue entonces cuando Kylian Mbappé, que ya había asistido y generado peligro durante el encuentro, se encargó de sentenciar el partido con un gol al minuto 81, marcando el 3-1 definitivo y confirmando el dominio del Madrid en el segundo tiempo.

Con esta victoria, el Real Madrid suma 21 puntos y se coloca en lo más alto de la clasificación, al menos de forma provisional, mientras espera lo que ocurra con sus rivales directos en la jornada. El equipo de Alonso mostró pegada y contundencia en el momento justo para imponerse a un Villarreal que peleó, pero que terminó cediendo en el tramo final.

