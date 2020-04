“Yo sabía que, en la banda con su velocidad y regate, Cristiano Ronaldo sería más eficiente” Bölöni

El técnico rumano Ladislau Bölöni abraza a Cristiano Ronaldo durante su estadía en el Sporting. Foto Prensa Libre: Tomado de redes .

“Fui a ver los a los juveniles y pedí que viniera con el primer equipo porque tenía un buen físico, era muy rápido y tenía una gran técnica. Eso no fue una sorpresa”, indica el entrenador Ladislau Bölöni a diario Marca de España.

El técnico rumano nacido en 1970 también destacó el carácter y la madurez que mostró Cristiano durante los entrenamientos con el equipo mayor y las razones del porque lo siguió tomando en cuenta.

Una de las primeras variaciones que le hizo al astro portugues, fue de cambiarlo de posición, ya que su estilo de juego no iba a ser explotado por el peso de 60 kilos que pesaba CR7 en esa época.

“Con los juveniles jugaba de número 9, pero yo decidí ponerlo de extremo derecho porque era joven, ligero, pesaría 60 kilos, e iba a ser muy complicado para él jugar de espaldas y medirse a centrales de 100 kilos. En la banda, con velocidad y un fantástico regate iba a ser mucho más eficiente”, prosigue el entrenador rumano.

Otro aspecto que varió fue la eliminación del excesivo regateo que tenía el comandante, algo que llevó un poco más de tiempo, ya que el juvenil estaba acostumbrado a realizar más de cinco amagues al rival.

“Estoy contento por la decisión que tomé, pero al principio fue complicado. Para él lo más importante, por entonces, era regatear. No conseguía jugar sin driblar. Mi tarea fue decirle que un regate para eliminar a un defensa es importante, dos también, pero cinco son demasiados. Intenté explicarle hasta dónde eran útiles esos regates y él, poco a poco, con su inteligencia, encontró el buen camino”, continuó con su explicación el técnico Ladislau.

El también exjugador y ahora director técnico también habló de las consecuencias que tuvo en su tiempo las declaraciones que dio cuando dijo que Cristiano sería el mejor jugador en la historia de Portugal.

“Para mí no fue una sorpresa. No sabía que iba a ser uno de los mejores de la historia, pero sí que, sin lesiones, sería un muy buen jugador. En aquella época me preguntaron por Cristiano en una entrevista y dije que iba a superar a Figo… ¡y hasta Eusébio! Esas palabras me crearon un problema porque son dos Dioses en Portugal y comparar a un joven con dos Dioses… Ronaldo, sin embargo, ha demostrado que estaba en lo cierto”, comenta el rumano.