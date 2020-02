Zidane: “El Real Madrid mereció el triunfo frente al Osasuna”

Lucas Vazquez es felicitado por sus compañeros, después de anotar en el partido del Real Madrid frente a Osasuna. (Foto Prensa Libre: AFP).

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha aceptado que su equipo comenzó el partido ante Osasuna con “dificultades”, pero que a partir del primer gol obra de Isco “empezamos a jugar mejor en un partido muy trabajado”.

“Aquí es difícil jugar, el rival nos lo puso difícil pero defendimos muy bien. Hemos sabido controlar bien sus armas, que son segundo balón, los centros y estamos en un momento bueno, tenemos ocasiones y hemos logrado marcar cuatro goles en un campo complicado”, analizó.

Sobre el partido disputado por Isco Alarcón, el francés se ha alegrado por el gol materializado por el andaluz señalando que “cuando juega lo da todo” a la vez que ha agregado que no sabe si ha sido la mejor versión del mediocampista porque “es muy bueno”.

“Hemos salido con intensidad, pero ellos salieron fuertes logrando el gol a balón parado por lo que hemos seguido jugando a lo que sabemos hasta el gol”, ha explicado Zidane en sala de prensa sobre la consecución de “tres puntos importantísimos”.

De la no convocatoria de Eden Hazard, Zidane ha manifestado que “no era el momento” para que el belga jugase afirmando que espera verle la semana que viene ante el Celta de Vigo. Y celebró el fin de la mala racha sin marcar de Luka Jovic. “Me alegro por él porque lo necesitaba. Es un delantero puro que te puede dar muchas cosas y si no mete gol no está contento. Tiene que mejorar pero me alegro por su gol. Le va a venir bien”.

El Real Madrid se levantó de su eliminación copera remontando a Osasuna en El Sadar en la vigésima tercera jornada de LaLiga Santander, goleando con tantos de Isco Alarcón, Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Luka Jovic, que le mantienen como líder sólido con su quinto triunfo consecutivo.

