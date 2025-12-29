⁠Así fue el camino de Antigua GFC para coronarse campeón del Apertura 2025

Antigua GFC escribió un nuevo capítulo dorado en su historia al coronarse campeón del Torneo Apertura 2025, conquistando el primer bicampeonato del club tras haberse coronado en el Clausura 2025. Los coloniales demostraron ser el equipo más sólido del año al ganar ambos torneos disputados.

Bajo la dirección técnica de Mauricio Tapia, quien consiguió su quinto título personal con el club, Antigua demostró carácter, solidez defensiva y capacidad para ganar partidos decisivos. Los panzas verdes se consolidaron como uno de los equipos más exitosos del fútbol guatemalteco actual.

El camino hacia el bicampeonato no fue sencillo. Antigua tuvo que enfrentar bajas importantes por convocatorias a la Selección Nacional, lesiones y suspensiones, pero el trabajo de los jugadores jóvenes y la experiencia de las figuras permitieron mantener al equipo competitivo durante toda la temporada.

Fase regular: terceros con 42 puntos

Antigua GFC finalizó la fase regular del Apertura 2025 en la tercera posición de la tabla con 42 puntos. Los coloniales completaron 22 partidos con un balance de 13 victorias, 3 empates y 6 derrotas, demostrando consistencia durante el torneo.

Los coloniales estuvieron diezmados por convocatorias a selecciones mayores y juveniles durante varios momentos del torneo. Sin embargo, los jugadores jóvenes que forman parte de las fuerzas básicas respondieron con buenos resultados que permitieron clasificar a la liguilla en una posición favorable.

Cuartos de final: victoria 2-0 ante Xelajú MC

Antigua GFC derrotó 2-0 a Xelajú MC en el Estadio Pensativo para avanzar a las semifinales. El encuentro fue intenso durante la primera mitad con llegadas en ambos arcos, pero los coloniales impusieron condiciones en el segundo tiempo para sellar la clasificación.

El premio llegó al minuto 80 cuando Brayan Castañeda marcó un golazo al ángulo para poner el 1-0. Con los ánimos caldeados, Raúl Calderón de Xelajú fue expulsado al minuto 85 por agresión a Kevin Macareño. Ya en tiempo agregado, Macareño sentenció el partido con otro golazo al minuto 90+2, asegurando el 2-0 definitivo.

Semifinales: goleada 4-2 ante Aurora FC

Antigua GFC selló su clasificación a la gran final del Torneo Apertura 2025 al imponerse 4-2 a Aurora FC en el partido de vuelta de las semifinales en el Estadio Pensativo, logrando un marcador global de 5-2. Bajo una intensa lluvia antes del inicio y con un lleno total, la afición colonial vivió una auténtica celebración.

La noche fue una fiesta en el Pensativo. Los coloniales gustaron, ganaron y golearon para acercarse al sueño del bicampeonato. El equipo de Mauricio Tapia demostró superioridad ofensiva y aseguró su boleto a la final donde enfrentaría nuevamente a Municipal por el título.

La final: bicampeonato en El Trébol

Antigua GFC conquistó el bicampeonato tras vencer 2-1 en el marcador global a Municipal. En el partido de ida disputado en el Estadio Pensativo, los coloniales ganaron 2-0 con goles de Juan Francisco Apaolaza y Óscar Santis.

En el partido de vuelta en El Trébol, Municipal ganó 1-0 con gol de César Calderón pero no le alcanzó para remontar la serie. Antigua resistió la presión de jugar en casa de los rojos y se coronó bicampeón.

Con este título, Antigua GFC suma su sexta estrella en la Liga Nacional y se consolida como el equipo más exitoso del 2025. Mauricio Tapia alcanzó su quinto campeonato como técnico de los coloniales, igualando a grandes estrategas del fútbol guatemalteco.

Antigua GFC cerró el año 2025 como el equipo dominante del fútbol guatemalteco. Los panzas verdes conquistaron el Clausura 2025 venciendo a Municipal en El Trébol, y repitieron la hazaña en el Apertura 2025 ante el mismo rival.