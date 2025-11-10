⁠Así se jugarán las semifinales del Apertura 2025 de la Liga Primera División

En la mañana de este lunes 10 de noviembre se reunió el Congresillo de la Liga Primera División para definir las llaves y horarios de los enfrentamientos de las semifinales del torneo Apertura 2025.

Tras completarse los cuartos de final durante el fin de semana, Chiquimulilla, Nueva Santa Rosa, San Pedro y Quiché FC fueron los cuatro equipos clasificados y ya se dieron a conocer las llaves y las fechas en las que se disputarán estos encuentros decisivos que otorgarán dos boletos a la gran final y, con ello, el derecho de disputar el ascenso a la Segunda División.

Una de las llaves más atractivas de estas semifinales será el enfrentamiento entre Nueva Santa Rosa y Quiché FC, un duelo que nunca antes se había disputado en esta instancia del torneo. Ambos equipos sortearán el boleto a la final en una serie que promete ser pareja y emocionante.

Nueva Santa Rosa es uno de los equipos recién ascendidos a la primera división, los Paneleros vivieron una clasificación dramática. Tras empatar 3-3 en el global ante Sacachispas, la serie se definió desde el punto penal, donde los Paneleros fueron más contundentes y ganaron 3-2. Los santarrosanos jugarán su primera semifinal en esta categoría, un logro histórico para la institución.

Como premio a su mejor posición en la tabla general, Nueva Santa Rosa tendrá la ventaja de cerrar la serie como local, un factor que podría ser determinante en una llave tan pareja.

Por su parte, Quiché FC, conocido como "El Imperio", regresa a las semifinales tras una larga ausencia. Los quichelenses no llegaban a esta instancia desde el Torneo Clausura 2019, cuando derrotaron a Achuapa. Tras seis años fuera de las semifinales, el equipo del altiplano vuelve con hambre de gloria y buscará aprovechar esta oportunidad para llegar a la final.

Nueva Santa Rosa vs Quiché FC: Horarios

Partido de ida:

Sábado 15 de noviembre

20:OO horas

Estadio Santa Cruz

Partido de vuelta:

Domingo 23 de noviembre

11:00 horas

Complejo deportivo de Barberena

La otra llave semifinal enfrentará a dos equipos que llegan en un momento futbolístico extraordinario.

Chiquimulilla fue el primer clasificado a semifinales. Los sureños no dejaron dudas y sellaron su boleto tras golear 5-1 a AFF (Academia Fútbol Club) en el partido de vuelta, cerrando con un global que los posiciona como uno de los grandes favoritos al título del Apertura 2025.

San Pedro FC fue el segundo equipo en avanzar a semifinales, ratificando su excelente momento al derrotar 0-2 a Suchitepéquez en Mazatenango y cerrar la serie con un global de 3-0. Los "Gallos" supieron manejar la eliminatoria con orden, solidez defensiva y efectividad en ataque, para meterse entre los cuatro mejores del torneo sin mayores sobresaltos.

Chiquimulilla vs San Pedro FC: Horarios

Partido de ida:

Domingo 16 de noviembre

15:00 horas

Estadio municipal De San Pedro

Partido de vuelta: