⁠El “Fantasma” Figueroa y el recuerdo de su primer triunfo en Concacaf con Comunicaciones en el 2001

Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa regresa a Comunicaciones FC años después de su primera experiencia como entrenador del equipo albo. El chileno ya conoce la casa crema, donde vivió su debut en los banquillos precisamente en el 2001, dejando momentos históricos que aún se recuerdan.

Durante aquella etapa, Figueroa dirigió un total de 26 partidos con un balance de 13 victorias, 7 empates y 6 derrotas. Sin embargo, los números no fueron lo más importante de su paso por el club, sino un triunfo que quedó marcado en la memoria de la afición crema para siempre.

Bajo el mando del "Fantasma", Comunicaciones logró su primera victoria ante un club mexicano en un torneo oficial de Concacaf. Los cremas vencieron 3-1 a las Chivas de Guadalajara en la Copa de Gigantes, con goles de Edgar Everaldo Valencia (doblete) y Fredy García.

El histórico triunfo ante las Chivas

El partido se disputó en el Estadio Mateo Flores ante más de 15 mil aficionados que celebraron la histórica victoria de los cremas. Comunicaciones dominó a las Chivas de Guadalajara, uno de los equipos más importantes de México, logrando una goleada que parecía imposible.

Al final, los blancos eliminaron a las Chivas con un marcador global de 4-2, avanzando a las semifinales de la Copa de Gigantes de Concacaf. Aquel triunfo representó un antes y un después para Comunicaciones en competencias internacionales, demostrando que podían competir contra equipos mexicanos de primer nivel.

Ahora, 24 años después, el "Fantasma" Figueroa regresa a Comunicaciones con una misión diferente pero igual de importante: sacar a los cremas del último lugar de la tabla tras el desastroso Torneo Apertura 2025.