¿A qué hora juega Guatemala hoy? Detalles del partido frente a Surinam por la eliminatoria mundialista

Guatemala disputará la tercera fecha de la eliminatoria mundialista con la necesidad de sumar tres puntos, ya que ocupa el cuarto lugar del Grupo A, con apenas un punto.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena viene de empatar 1-1 como visitante ante Panamá, en la segunda jornada, tras haber caído 0-1 en su debut en casa, en el estadio Cementos Progreso, frente a El Salvador.

Tanto el cuerpo técnico como los jugadores están mentalizados en que el objetivo de clasificar al Mundial del 2026 sigue vigente, pese a contar con solo un punto. Para cambiar el panorama, necesitan vencer hoy a Surinam y alcanzar cuatro unidades.

En la cuarta jornada, que se disputará el martes 14 de octubre, la Selección de Guatemala visitará a El Salvador en el estadio Cuscatlán, donde buscará revancha tras la derrota sufrida en la primera fecha (0-1).

¿A qué hora juega Guatemala hoy?

La Selección Nacional saltará hoy a la cancha del estadio Franklin Essed a las 15 horas. Será el primer encuentro de la jornada en el Grupo A, ya que El Salvador recibirá a Panamá a las 19 horas.

El partido de la Bicolor será transmitido por Tigo Sports, encargado de llevar las imágenes directamente desde Paramaribo. También se podrá seguir a través del en vivo de Data Factory en prensalibre.com.