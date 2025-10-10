Surinam vs. Guatemala: ¿Será titular Antonio López?, esto dijo el técnico Luis Fernando Tena

El técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena, aseguró que ya tiene definido el equipo titular que enfrentará este jueves 10 de octubre a Surinam, en la tercera jornada de la fase final de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Aunque el estratega mexicano prefirió no hacer pública su alineación, dejó abierta la posibilidad de realizar ajustes de última hora si las circunstancias lo requieren. “No tengo dudas, hemos venido trabajando muy bien y lo tengo claro. Siempre hay posibilidades de hacer algún cambio a última hora”, comentó Tena en conferencia de prensa desde Paramaribo.

Guatemala llega a este compromiso con la obligación de ganar, luego de un arranque complicado en la eliminatoria. La Bicolor cayó en casa ante El Salvador (1-0) y empató de visita frente a Panamá (1-1), por lo que apenas suma un punto de seis posibles. En contraste, su rival de turno, Surinam, lidera el grupo A con cuatro unidades, lo que convierte el encuentro en un duelo entre el líder y el colero.

Consciente de la situación, Tena ha trabajado en una propuesta más ofensiva y efectiva, buscando que su equipo se adueñe del balón y pueda capitalizar las oportunidades de gol que no ha concretado en partidos anteriores. “En estos juegos necesitamos atacar bien, ser precisos y aprovechar los momentos”, insistió el técnico.

¿López titular?

Una de las novedades en la nómina guatemalteca es el regreso de Antonio “Chucho” López, quien no vestía la camiseta nacional desde enero de 2024, cuando enfrentó a Islandia en un amistoso internacional. El mediocampista de Xelajú MC vive un gran momento en el fútbol local, y Tena no ocultó su satisfacción por contar nuevamente con él:

“En el caso de Chucho López, hemos probado varias formaciones en estos días, y es una posibilidad; no lo puedo asegurar, pero vino en muy buena forma. Hizo una gran serie con su equipo y a pesar de jugar tiempos extras se vio bien físicamente”, destacó el seleccionador.

El once titular tendrá algunas modificaciones con respecto al último partido ante Panamá. El defensor José Rosales no podrá jugar por suspensión tras acumular tarjetas amarillas, mientras que Rudy Muñoz es duda debido a molestias físicas que le impidieron entrenarse con el grupo durante el reconocimiento del estadio Dr. Franklin Essed, en la ciudad de Paramaribo.

Con la necesidad de sumar tres puntos y recuperar confianza, Guatemala se alista para afrontar un reto exigente pero determinante. La Bicolor buscará esta tarde demostrar carácter, orden y eficacia ante un Surinam que llega motivado, pero que también enfrentará la presión del líder.