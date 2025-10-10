Surinam vs. Guatemala: ¿Será titular Antonio López?, esto dijo el técnico Luis Fernando Tena

Fútbol Nacional

Surinam vs. Guatemala: ¿Será titular Antonio López?, esto dijo el técnico Luis Fernando Tena

Tena confía en una propuesta ofensiva para rescatar el camino de Guatemala, que visita a Surinam con la obligación de ganar y sumar sus primeros tres puntos en la fase final rumbo al Mundial 2026.

|

time-clock

Antonio de Jesús López, durante el entrenamiento de este miércoles 9 de octubre en Paramaribo, Surinam. (Foto Prensa Libre: Fedefut).

El técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Luis Fernando Tena, aseguró que ya tiene definido el equipo titular que enfrentará este jueves 10 de octubre a Surinam, en la tercera jornada de la fase final de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Aunque el estratega mexicano prefirió no hacer pública su alineación, dejó abierta la posibilidad de realizar ajustes de última hora si las circunstancias lo requieren. “No tengo dudas, hemos venido trabajando muy bien y lo tengo claro. Siempre hay posibilidades de hacer algún cambio a última hora”, comentó Tena en conferencia de prensa desde Paramaribo.

Guatemala llega a este compromiso con la obligación de ganar, luego de un arranque complicado en la eliminatoria. La Bicolor cayó en casa ante El Salvador (1-0) y empató de visita frente a Panamá (1-1), por lo que apenas suma un punto de seis posibles. En contraste, su rival de turno, Surinam, lidera el grupo A con cuatro unidades, lo que convierte el encuentro en un duelo entre el líder y el colero.

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemala se juega un encuentro crucial ante Surinam en las eliminatorias mundialistas.

Guatemala vs. Surinam: Día, hora y dónde el partido de la Azul y Blanco en la eliminatoria mundialista

chevron-right
AME7642. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 08/09/2025.- José Rosales (c) de Guatemala reacciona este lunes, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Panamá y Guatemala en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Guatemala vs. Surinam: la Bicolor tendrá una baja sensible para el juego por las eliminatorias

chevron-right

Consciente de la situación, Tena ha trabajado en una propuesta más ofensiva y efectiva, buscando que su equipo se adueñe del balón y pueda capitalizar las oportunidades de gol que no ha concretado en partidos anteriores. “En estos juegos necesitamos atacar bien, ser precisos y aprovechar los momentos”, insistió el técnico.

¿López titular?

Una de las novedades en la nómina guatemalteca es el regreso de Antonio “Chucho” López, quien no vestía la camiseta nacional desde enero de 2024, cuando enfrentó a Islandia en un amistoso internacional. El mediocampista de Xelajú MC vive un gran momento en el fútbol local, y Tena no ocultó su satisfacción por contar nuevamente con él:

En el caso de Chucho López, hemos probado varias formaciones en estos días, y es una posibilidad; no lo puedo asegurar, pero vino en muy buena forma. Hizo una gran serie con su equipo y a pesar de jugar tiempos extras se vio bien físicamente”, destacó el seleccionador.

El once titular tendrá algunas modificaciones con respecto al último partido ante Panamá. El defensor José Rosales no podrá jugar por suspensión tras acumular tarjetas amarillas, mientras que Rudy Muñoz es duda debido a molestias físicas que le impidieron entrenarse con el grupo durante el reconocimiento del estadio Dr. Franklin Essed, en la ciudad de Paramaribo.

Con la necesidad de sumar tres puntos y recuperar confianza, Guatemala se alista para afrontar un reto exigente pero determinante. La Bicolor buscará esta tarde demostrar carácter, orden y eficacia ante un Surinam que llega motivado, pero que también enfrentará la presión del líder.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

Lee más artículos de Douglas Suruy

ARCHIVADO EN:

Concacaf Eliminatorias 2026 Futbol nacional Selección de Guatemala Selección de Surinam 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS