A qué hora juega Municipal hoy frente a Achuapa en el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Apertura

El cuadro de Municipal recibe esta noche al Deportivo Achuapa por la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025. Los escarlatas, dirigidos por el técnico nicaragüense Mario Acevedo, buscarán avanzar a una nueva final y mantener vivo el sueño de conquistar el título número 33 en su historia.

Los rojos enfrentarán a los cebolleros en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, que lucirá sus mejores galas para este decisivo encuentro, con una afición que apoyará al cuadro carmesí en su objetivo de alcanzar la gran final del certamen nacional.

La serie llega empatada 1-1, tras el resultado en el partido de ida, disputado en el estadio Winston Pineda. Por ello, se espera un duelo intenso durante los 90 minutos, en el que ambos equipos buscarán su clasificación.

Achuapa es, sin duda, una de las sorpresas del certamen, al alcanzar por primera vez estas instancias de la mano del estratega argentino Álvaro García. El equipo jutiapaneco intentará dar otro golpe de autoridad y eliminar al cuadro escarlata, líder de la fase regular del torneo.

Para el conjunto visitante, solo la victoria por cualquier marcador le asegura el pase a la final, mientras que a Municipal le basta con el empate para avanzar.

¿A qué hora es el partido de Municipal frente Achuapa?

El encuentro entre rojos y cebolleros está programado para las 20.00 horas y podrá seguirse por Tigo Sports o en el En Vivo de Prensa Libre, en dónde se conocerá quién acompañará al cuadro de la Antigua GFC en el gran final del balompié guatemalteco