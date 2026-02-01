Achuapa consigue agónico triunfo ante Mictlán y suma puntos vitales en la tabla acumulada

Deportivo Achuapa consiguió una victoria fundamental al vencer 1-0 a Mictlán en el Estadio La Asunción por la jornada 4 del Torneo Clausura 2026. Los cebolleros se llevaron los tres puntos vitales en su lucha por salir de las últimas posiciones de la tabla acumulada.

El triunfo tiene un valor especial para el conjunto dirigido por Rafael Loredo, ya que lo consiguieron jugando con un hombre menos durante más de media hora. Achuapa demostró carácter y valentía para resistir los embates de Mictlán con diez jugadores en cancha.

Para Mictlán, la derrota representa puntos perdidos en casa. Mictlán también necesitaba sumar de a tres para consolidarse en la tabla y se queda con las manos vacías tras no poder aprovechar la superioridad numérica en el segundo tiempo.

El único gol del partido llegó al minuto 42 del primer tiempo. Carlos Castrillo aprovechó el rebote de un tiro de esquina y con la pierna izquierda puso el 0-1 para Achuapa justo antes de irse al descanso.

El tanto fue clave para los cebolleros, que apenas tres minutos después se quedarían con diez jugadores. El gol de Castrillo les dio la ventaja necesaria para aguantar con un hombre menos durante toda la segunda mitad.

Achuapa desperdició penal y se quedó con diez

Antes del gol, Achuapa tuvo la oportunidad de adelantarse desde el punto penal. Al minuto 35, el árbitro señaló penal a favor de Mictlán y José Corado fue expulsado por doble amarilla, dejando a los cebolleros con diez jugadores.

Sin embargo, al minuto 37 llegó otro penal, esta vez a favor de Achuapa. Rodríguez ejecutó el tiro penal pero el portero Ederson Cabezas se quedó con el disparo para mantener el 0-0 en el marcador. Los cebolleros desperdiciaron la oportunidad de adelantarse antes del tanto de Castrillo.

Al minuto 63, Erick Sánchez tuvo una ocasión clarísima para Achuapa jugando en inferioridad. El delantero le pegó mal al balón y su remate fue justo al cuerpo del portero Faust, desperdiciando la oportunidad de sentenciar el partido.

Los minutos finales fueron de puro ataque de Mictlán. Al minuto 78, John Faust realizó un atajadón para salvar a los toros cuando Derlis Aquino encaró y sacó un fuerte remate. Al 79, Ederson Cabezas también salvó a Achuapa con una gran intervención ante un fuerte disparo local.

Achuapa resistió con diez jugadores y se llevó tres puntos fundamentales para su lucha en la tabla acumulada. Los cebolleros demuestran carácter bajo la dirección de Rafael Loredo, mientras que Mictlán se queda sin sumar en casa y pierde la oportunidad de consolidarse en la parte media de la tabla del Clausura 2026.