Aurora FC consiguió su primera victoria del Torneo Clausura 2026 al vencer 1-0 a Malacateco en el Estadio Guillermo Slowing por la jornada 4. Los aurinegros dirigidos por Saúl Phillips Fernández aprovecharon su localía para quedarse con los tres puntos ante uno de los equipos mejor ubicados del certamen.

El triunfo permite que Aurora FC respire tras un inicio complicado de torneo. Aurora había conseguido apenas dos puntos en las tres jornadas anteriores, producto de dos empates y una derrota que los tenían en la penúltima posición de la tabla.

Por su parte, Malacateco se mantiene con 6 puntos en la cuarta posición. Los toros dirigidos por Roberto Montoya no pudieron sumar de a tres como visitantes y pierden la oportunidad de acercarse a los líderes del Clausura 2026.

El único tanto del partido llegó al minuto 40 del primer tiempo. Alejandro Galindo se fue solo frente al marco de Malacateco y con la colaboración de un rebote puso el 1-0 para Aurora justo antes del descanso.

Malacateco prácticamente se dedicó a defender durante el primer tiempo. Los toros ni siquiera pudieron cruzar el centro del campo con claridad, limitándose a intentar resistir la presión local sin generar llegadas de peligro. Su única aproximación fue un cabezazo de Víctor Torres que atrapó sin problemas Liborio Sánchez.

En el segundo tiempo, Malacateco mostró otra cara tras tres cambios al inicio, pero aún así no logró generar llegadas claras. Byron Angulo sacó un tiro desviado de la portería de Aurora al minuto 49, pero fue de las pocas aproximaciones visitantes.

Aurora recuperó el protagonismo y buscó el segundo tanto para sentenciar el partido. Al minuto 62, José Vivas estuvo cerca con un tiro que apenas se fue a un lado del poste de la portería de Malacateco.

Aurora consigue su primera victoria del torneo y respira al vencer 1-0 a Malacateco. (Foto Prensa Libre: Esbin Garcia).

Aurora tuvo la posesión del balón durante gran parte del encuentro y logró abrir espacios en la nutrida defensa de Malacateco para conseguir su primer triunfo del torneo en casa. Aurora suma ahora 5 puntos y sale de la penúltima posición de la tabla del Clausura 2026. El triunfo le da aire a los aurinegros en su lucha por mejorar en el torneo.