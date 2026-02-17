Achuapa derrota a Guastatoya con solitario gol de Carlos Santos y se coloca colíder del Clausura

El Deportivo Achuapa consiguió una victoria clave frente al Deportivo Guastatoya, con marcador de 1-0, gracias a un solitario gol de Carlos "Caliche" Santos al minuto 50 en el arranque de la jornada 7 del Torneo Clausura del 2026.

El encuentro se disputó en el estadio Winston Pineda Gudiel, donde los cebolleros supieron aprovechar una de las oportunidades más claras del partido para sumar tres puntos fundamentales.

A pesar de que el duelo fue parejo y disputado, Achuapa mostró mayor insistencia en el ataque y mantuvo un ritmo ofensivo que permitió un partido dinámico en el inicio de la jornada.

Con el triunfo, el cuadro jutiapaneco llegó a 13 unidades, colocándose como colíder junto a Cobán Imperial, que jugará mañana ante Municipal. Por su parte, Guastatoya se quedó con 9 puntos en el torneo y continúa su lucha por mejorar su posición en la tabla acumulada. En la tabla general, el equipo dirigido por Rafael Loredo alcanzó 38 unidades, alejándose cada vez más de la zona de peligro. En cambio, el cuadro pecho amarillo permanece con 31 puntos.

En los minutos finales, cuando Guastatoya buscaba el empate, una contra de Achuapa obligó a Carlos Álvaro a cometer una falta táctica. La acción le valió la segunda tarjeta amarilla y la expulsión, dejando a su equipo con un hombre menos.

La jugada más peligrosa para Guastatoya llegó al minuto 80, cuando Yeison Carabalí no logró despejar el balón y este quedó en los pies de Nelson Iván García, quien controló y sacó un derechazo directo al arco. Sin embargo, el guardameta colombiano Ederson Cabezas reaccionó con una espectacular intervención que evitó el empate visitante.

⏱️ Final del partido

🧅 Achuapa 1-0 Guastatoya 🌞

⚽ Gol: Carlos Santos 50'

📆 Jornada 7 | Primera Vuelta

📌 Categoría Mayor – Clausura 2026

📝 Fase de Clasificación



