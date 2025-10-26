Achuapa vence 2-1 a Cobán Imperial y escala posiciones en el Apertura 2025

El Deportivo Achuapa logró una importante victoria al derrotar 2-1 a Cobán Imperial en el Estadio Winston Pineda, en un partido correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025. Con este resultado, los orientales suman puntos clave y se ubican en la parte media-alta de la tabla.

Los goles del equipo local llegaron por obra de Alexis Matta y Agustín Maziero, quienes aprovecharon las oportunidades generadas y llevaron la ventaja a favor de Achuapa. Matta abrió el marcador con una definición precisa que puso al conjunto oriental en ventaja, mientras que Maziero amplió la diferencia con un remate que dejó sin opciones al portero rival.

Cobán Imperial buscó reaccionar y logró descontar con un tanto que mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales del encuentro, pero no fue suficiente para evitar la derrota. Los visitantes intentaron generar presión y controlar el balón, pero la defensa de Achuapa se mantuvo sólida y bien organizada.

Con este triunfo, Achuapa llega a 19 puntos y asciende al quinto lugar del Torneo Apertura 2025, manteniendo vivas sus aspiraciones de acercarse a los puestos de clasificación para la siguiente fase.

El equipo local mostró intensidad durante todo el partido, con una propuesta ofensiva constante y movilidad en el mediocampo que permitió crear ocasiones claras de gol. La coordinación entre los atacantes y la defensa fue clave para sostener el resultado favorable.

Cobán Imperial, por su parte, se queda con 18 puntos y buscará recuperarse en la próxima jornada para no perder terreno en la lucha por los primeros puestos de la tabla. El equipo visitante tuvo momentos de control, pero la falta de contundencia en el área rival les impidió sumar puntos en esta ocasión.

La afición de Achuapa celebró el triunfo con entusiasmo, reconociendo el esfuerzo de los jugadores y el trabajo del cuerpo técnico para mantener al equipo competitivo en la recta final del torneo.

Este resultado mantiene a Achuapa en una posición favorable de cara a las últimas jornadas del Apertura 2025, con la motivación de seguir sumando puntos y consolidarse entre los equipos que pelean por los puestos de privilegio.