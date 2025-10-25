Municipal golea 4-1 a Malacateco y asegura el segundo lugar del Apertura 2025

El CSD Municipal impuso toda su autoridad en casa y firmó una contundente victoria 4-1 sobre Malacateco en el Estadio El Trébol, resultado con el que los rojos aseguran el segundo lugar de la tabla en la jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

Desde los primeros minutos, el cuadro escarlata mostró su intención de dominar el encuentro. Apenas al minuto 10, Pedro Altán abrió el marcador con una definición potente que venció al portero visitante, desatando la alegría de la afición que llenó las gradas del Trébol.

Malacateco intentó reaccionar y tuvo algunas llegadas aisladas, pero el orden defensivo de Municipal evitó el empate. El segundo tanto llegó al minuto 41 gracias a Jhon Méndez, quien aprovechó un rebote en el área y con un disparo cruzado amplió la ventaja antes del descanso.

Recién iniciada la segunda parte, Altán volvió a aparecer al minuto 46 para marcar su doblete personal tras una gran jugada colectiva. Su definición con la pierna derecha dejó sin opciones al guardameta rival y colocó el 3-0 parcial en el marcador.

Malacateco logró descontar al minuto 58 por medio de Brayan Angulo, quien aprovechó un error en la salida de los rojos para anotar el 3-1 y devolver algo de emoción al partido. Sin embargo, la reacción duró poco ante un Municipal decidido a cerrar con fuerza.

Al minuto 74, José Martínez sentenció el encuentro con el cuarto gol de la tarde, tras una jugada individual en la que dejó atrás a dos defensores y definió con clase frente al arquero. El tanto selló una goleada que reflejó la superioridad roja de principio a fin.

Con esta victoria, Municipal alcanza los 33 puntos y asegura matemáticamente el segundo lugar del torneo, manteniéndose firme en la persecución del líder Mixco, que sigue con 35. El cuadro escarlata confirma su buen momento y fortalece su candidatura al título del Apertura 2025.

Por su parte, Malacateco se mantiene en la parte media de la tabla y deberá mejorar su rendimiento en las últimas jornadas si quiere meterse entre los primeros puestos. En el Trébol, el conjunto rojo volvió a brillar, mostrando contundencia, ritmo y una conexión ofensiva que ilusiona a su afición.