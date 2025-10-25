Así se jugará la jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional

La jornada 16 del Torneo Apertura 2025 se disputará este fin de semana con seis encuentros que prometen emociones, duelos directos por los primeros lugares y equipos que buscan escapar de la zona baja de la tabla. Cuatro partidos se jugarán este sábado 25 de octubre y dos el domingo 26, cerrando una fecha clave en el campeonato nacional.

La actividad comenzará este sábado a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán, donde Deportivo Mixco recibirá a Mictlán. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla, especialmente los chicharroneros, que intentan consolidar su rendimiento en casa.

A las 17:00 horas, el turno será para Municipal, que enfrentará a Malacateco en el estadio El Trébol. Los rojos buscarán mantenerse cerca de los primeros lugares del torneo, mientras que los toros intentarán sumar de visita para seguir en zona de clasificación.

Más tarde, a las 19:00 horas, el Estadio Pensativo será escenario de uno de los duelos más atractivos de la jornada: Antigua GFC frente a Aurora FC. Ambos conjuntos pelean en la parte alta de la tabla y buscan una victoria que les permita acercarse al liderato general del campeonato.

La jornada sabatina cerrará con el encuentro entre Marquense y Comunicaciones, a las 21:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada. Los leones tratarán de hacerse fuertes en su casa, mientras que los cremas, dirigidos por Iván Franco Sopegno, buscarán sumar tres puntos que les permitan recortar distancia en la lucha por la cima.

El domingo 26 de octubre se completará la fecha con dos compromisos. El primero será a las 15:00 horas en el estadio Winston Pineda, donde Achuapa recibirá a Cobán Imperial. Los cebolleros intentarán aprovechar su localía ante un cuadro cobanero que llega en busca de recuperar terreno en el torneo.

La jornada concluirá a las 17:00 horas en el estadio David Cordón Hichos, con el duelo entre Guastatoya y Xelajú MC. Los pechoamarillos buscan afianzarse en casa, mientras que el conjunto altense tratará de sumar puntos importantes en condición de visitante para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Con estos enfrentamientos, la jornada 16 promete ser una de las más intensas del Apertura 2025, con partidos decisivos tanto en la lucha por el liderato como en la zona baja, donde cada punto comienza a ser determinante de cara a la recta final del torneo.