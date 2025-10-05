Achuapa vs Marquense es postergado por intensas lluvias en Jutiapa

El duelo programado entre Achuapa y Marquense por la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 no pudo disputarse este domingo debido a las intensas lluvias que azotaron el departamento de Jutiapa. El encuentro estaba previsto para las 15:00 horas en el estadio Winston Pineda, pero las condiciones climáticas obligaron a las autoridades a suspenderlo.

Desde horas de la mañana, el mal estado del clima ya encendía las alarmas sobre la posibilidad de que el compromiso se jugara. La lluvia constante provocó inundaciones en la gramilla, que rápidamente quedó anegada, impidiendo el bote normal del balón y poniendo en riesgo la integridad de los futbolistas.

La situación no solo afectó la cancha, sino también los alrededores del recinto. Los camerinos de los equipos locales y visitantes también sufrieron el ingreso de agua, lo que complicó aún más el desarrollo del partido y confirmó la imposibilidad de disputar el encuentro en las condiciones previstas.

Tanto Achuapa como Marquense ya se encontraban en el estadio con sus respectivas plantillas listas para el inicio del compromiso. Sin embargo, tras la inspección de los árbitros y dirigentes, se tomó la decisión de postergar el partido. La determinación fue anunciada a los aficionados que ya se habían hecho presentes, muchos de ellos con la ilusión de presenciar un duelo clave en la parte media de la tabla.

La Liga Nacional aún no ha definido la nueva fecha para la reprogramación de este encuentro. Se espera que en los próximos días se anuncie la decisión oficial, tomando en cuenta el calendario apretado que enfrentan los equipos en esta segunda parte del torneo.

Con la suspensión, Achuapa y Marquense deberán esperar para enfrentarse en un partido que generaba expectativa, ya que ambos clubes llegaban con la necesidad de sumar puntos para no perder ritmo en el campeonato. La postergación, sin embargo, les permitirá recuperar fuerzas y preparar de mejor manera lo que resta de la competencia.

La afición se retiró del estadio bajo la lluvia, con la esperanza de que el duelo pueda disputarse pronto. Este hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los efectos climáticos en el desarrollo del fútbol guatemalteco, especialmente en regiones donde las condiciones del tiempo suelen ser determinantes.