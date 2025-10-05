Cristian Hernández tras la derrota en el Derbi de la capital: “Nos vamos con bronca, pero no hay excusas”

Municipal perdió su invicto en el torneo Apertura 2025 luego de caer 1-0 ante Aurora en el Derby de la Capital por la jornada 13. Tras el encuentro, Cristian “Checa” Hernández, compartió sus impresiones y reconoció la frustración que dejó la derrota en el plantel escarlata.

“Nos vamos con bronca, obviamente, porque queríamos seguir de la manera que veníamos. Creo que en la primera parte y la segunda tuvimos opciones, pero la pelota parada definió el partido”, señaló Hernández, refiriéndose al gol de cabeza del colombiano José Vivas que terminó marcando la diferencia.

El defensor también descartó que las ausencias de jugadores convocados a la Selección Nacional sean una justificación para el resultado. “Tenemos un plantel amplio como para pelear el torneo. Estamos jugando una sola competencia, entonces no hay excusa. Los que estamos acá tenemos que hacernos cargo y sacar los resultados”, explicó.

Hernández destacó que, pese a las bajas conocidas de antemano, el grupo estaba preparado para afrontarlas. “Se sabía la baja que íbamos a tener en selección, entonces se verificó como para que no se notaran esas ausencias. No es excusa y hay que revertir este partido”, añadió.

El capitán escarlata aceptó que la derrota tiene un sabor amargo adicional al tratarse de la primera caída de Municipal en el campeonato. “Si bien veníamos con el invicto, nosotros íbamos partido a partido tratando de no darle mucha bola a eso. Obviamente queríamos seguir sacando resultados, pero ahora toca levantarnos”, comentó.

Pese al tropiezo, Hernández subrayó la importancia de no perder el rumbo en el torneo. “Hay que volver a la victoria rápidamente y el domingo que viene tenemos la oportunidad de hacerlo”, aseguró, mirando ya hacia la próxima jornada.

Cristian Hernández dio sus declaraciones al finalizar el partido. (Video: Prensa Libre, Erick Ávila)

El defensor también resaltó que el grupo mantiene la confianza y la unión pese a la derrota. “Es un golpe, pero tenemos la capacidad para reponernos y seguir en la pelea por el liderato”, puntualizó.

Con esta caída, Municipal se mantiene con 26 puntos, igualado con Mixco en la cima, aunque con un partido más. Aurora, en cambio, alcanzó las 22 unidades y se ubica en la tercera posición, lo que le da aún más relevancia al triunfo conseguido en el Guillermo Slowing.