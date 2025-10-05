¡Adiós, invicto! Aurora le gana a Municipal y da golpe de autoridad en el Apertura 2025

Aurora celebró una victoria en casa en el Derby de la Capital al imponerse 1-0 ante Municipal en el Estadio Guillermo Slowing. La afición local y visitante se hizo presente, convirtiendo el escenario en una verdadera fiesta del fútbol guatemalteco.

El único gol del partido llegó gracias a José Vivas, quien con un cabezazo preciso al minuto 69, venciendo al portero Braulio Linares y dándole la victoria a los Aurinegros. Este tanto fue suficiente para acabar con el invicto de Municipal en el torneo.

El encuentro mostró intensidad desde el primer minuto, con ambos equipos buscando el control del juego. Aurora logró imponer su ritmo y, apoyado por su afición, logró mantener la ventaja hasta el final.

Municipal, por su parte, intentó reaccionar, en los úlitmos minutos en el segundo tiempo. La polémica llegó pocos minutos de iniciarse la segunda parte, cuando reclamó un posible penal tras una falta de José Lemus sobre José Carlos Martínez que el árbitro no sancionó.

La victoria coloca a Aurora en el tercer lugar de la tabla con 22 puntos, mientras que Municipal se mantiene líder con 26 unidades, las mismas que Mixco, pero con un partido más.

José Vivas celebra el gol con Diego Ruiz. (Foto: Prensa Libre, Erick Ávila)

José Vivas se convirtió en la figura del encuentro por su gol decisivo y su constante participación en las jugadas ofensivas del equipo local. Lo cual le da la victoria a su equipo, Aurora no le ganaba un duelo oficial a Municipal desde el 2004.

El triunfo de Aurora marca un momento clave en el torneo, demostrando que el equipo ha regresado con fuerza tras sus anteriores actuaciones en la temporada.

Con este resultado, la afición celeste celebra un triunfo histórico y demuestra que el Derby de la Capital sigue siendo uno de los encuentros más emocionantes y seguidos del fútbol guatemalteco.