Memes se hacen presentes en el debut de Sopegno tras nueva derrota de Comunicaciones

La derrota de Comunicaciones ante el Deportivo Mixco en la jornada 13 dejó más que un resultado en la cancha: las redes sociales se llenaron de memes y bromas sobre el mal momento del equipo.

Los usuarios no dejaron pasar el estreno de Iván Franco Sopegno en el banquillo blanco y rápidamente comenzaron a compartir imágenes humorísticas sobre la derrota y el desempeño del club.

A pesar de ser uno de los equipos más grandes de Guatemala, Comunicaciones no ha logrado levantar su nivel en las últimas jornadas, acumulando resultados que preocupan a su afición.

Los memes reflejaron la frustración de los seguidores, pero también su creatividad al ilustrar con humor las situaciones del equipo, desde errores en la defensa hasta las dificultades para generar oportunidades de gol.

El humor se convirtió en la vía de expresión para los aficionados, quienes utilizaron las redes para comentar lo que sucede en el estadio Cementos Progreso y fuera de él.

En el fútbol se puede ganar, y se puede Comunicaciones. 🇬🇹 pic.twitter.com/XoYkGZ4AIq — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) October 5, 2025

Algunos memes incluso hicieron referencia al cambio de técnico, señalando que ni siquiera la llegada de Sopegno había podido revertir la tendencia negativa que mantiene al club en la parte baja de la tabla.

Le dan la bienvenida a Sopegno pic.twitter.com/iwZBXzcha7 — tuts (@ElCoca1111) October 4, 2025

La viralización de estas publicaciones muestra cómo el fútbol moderno no se vive solo en los partidos, sino también en la interacción de la afición con las plataformas digitales, donde cada derrota se convierte en motivo de ingenio y risas.

A pesar del humor, la afición sigue esperando una reacción del equipo, confiando en que los próximos partidos puedan cambiar la racha y devolver la confianza a la hinchada, mientras los memes continúan circulando por las redes.