Cobán Imperial remonta y gana 2-1 a Guastatoya en un duelo intenso

Cobán Imperial consiguió una valiosa victoria en casa al derrotar 2-1 a Deportivo Guastatoya en el estadio José Ángel Rossi, en un partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura 2025. Los Príncipes Azules lograron dar vuelta al marcador tras comenzar perdiendo en la primera parte.

El primer tiempo terminó con ventaja parcial para Guastatoya, luego de que Emanuel Yori abriera el marcador al minuto 44. Sin embargo, la reacción de los locales fue inmediata: Oscar “Cuilapita” Mejía igualó las acciones al minuto 46, tras el agregado del primer tiempo.

La segunda mitad se vivió con intensidad y un juego muy parejo. Ambos equipos lucharon por tomar la ventaja, generando ocasiones de peligro que mantuvieron a los aficionados al borde del asiento.

Finalmente, al minuto 64, Yeltsin Delfino Álvarez marcó el gol que le daría la victoria a Cobán Imperial, sellando la remontada y asegurando los tres puntos en condición de local.

Con este resultado, el equipo dirigido por Sebastián Bini suma puntos importantes y refuerza su confianza de cara a los próximos compromisos. Cobán Imperial se mantiene con opciones de escalar posiciones en la tabla y sumar victorias en casa.

Por su parte, Guastatoya no logra levantar el nivel en la segunda vuelta y sigue ocupando los últimos lugares de la clasificación, acumulando resultados negativos que complican su situación en el torneo.

El equipo azul mostró solidez en defensa y efectividad en los momentos clave, elementos que fueron determinantes para llevarse el triunfo en un encuentro muy disputado.

Cobán Imperial se prepara ahora para sus próximos retos en el Apertura 2025, con la misión de mantener su rendimiento como local y sumar la mayor cantidad de puntos posibles.