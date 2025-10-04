Mixco alarga la mala racha de Comunicaciones con gol agónico al 90+3

Deportivo Mixco logró una victoria de oro en el último suspiro del partido, venciendo 1-0 a Comunicaciones en el estadio Cementos Progreso. El gol llegó al minuto 90+3, cuando Fernando Arce sacó un remate potente que se desvió en el defensor Gálvez y terminó dentro de la portería crema.

El encuentro parecía destinado a terminar sin goles, pero la insistencia de Mixco hasta el final tuvo recompensa. Con ese tanto, los mixqueños se llevaron tres puntos clave que los mantienen firmes en la parte alta de la tabla de posiciones del torneo.

Comunicaciones, bajo la dirección de Iván Franco Sopegno, mostró una propuesta distinta, con dominio de balón y control del juego durante gran parte del compromiso. Sin embargo, la falta de contundencia en la definición volvió a pasar factura a los albos.

El guardameta Kevin Moscoso fue uno de los grandes responsables de la victoria visitante. En múltiples ocasiones evitó el gol de los cremas con intervenciones de mérito, convirtiéndose en la figura indiscutible del partido.

A pesar de las variantes y del empuje de la afición local, Comunicaciones no logró abrir el marcador. Los intentos de jugadores como García y Martínez fueron contenidos por la defensa rival y, sobre todo, por el inspirado Moscoso.

Kevin Moscoso fue la figura del partido. (Foto: Prensa Libre, Erick Ávila)

El tanto final de Arce cayó como un balde de agua fría para los cremas, que ya saboreaban un empate que parecía justo por lo mostrado en el terreno de juego. Sin embargo, la fortuna acompañó a los visitantes en el momento clave.

Con esta derrota, Comunicaciones suma su primer tropiezo bajo el mando de Sopegno, quien aún no logra levantar al equipo tras 13 jornadas del campeonato. La presión aumenta para los albos, que se encuentran en un momento irregular.

Comunicaciones sigue sin levantar el rumbo luego de 13 jornadas. (Foto: Prensa Libre, Erick Ávila)

Por su parte, Mixco celebra un triunfo con sabor especial y ratifica su condición de equipo competitivo en el certamen. Los chicharroneros confirman que están para pelear en la parte alta y que tienen la fortaleza para obtener resultados importantes incluso en canchas complicadas.