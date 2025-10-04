Hinchada de Comunicaciones despliegan mensajes de aliento y exigencia a los jugadores

En el marco del regreso de Iván Franco Sopegno al banquillo de Comunicaciones, la afición del equipo crema se hizo sentir en el estadio Cementos Progreso antes del inicio del partido frente a Mixco.

Los seguidores exhibieron mantas con mensajes claros: pedían a los jugadores que “suban la camiseta”, dejen todo en la cancha y respondan a la confianza de la hinchada, recordándoles que, a pesar de los malos momentos recientes, siempre estarán apoyando al equipo.

El club, que atraviesa un momento complicado en la Liga Nacional y ocupa actualmente la décima posición con 11 puntos, recibió de manera visible el respaldo y la exigencia de su público, que espera un cambio inmediato bajo el mando del nuevo cuerpo técnico.

Iván Franco Sopegno asumió la dirección del equipo luego de la destitución de Roberto Hernández Ayala, con la misión de reactivar al equipo y devolverlo a los puestos de pelea por el torneo local.

La afición crema dejó claro que la confianza no es incondicional y que, si bien estarán presentes en las gradas, esperan ver compromiso y entrega por parte de sus jugadores.

Los mensajes fueron recibidos por el plantel, que ya trabaja en la estrategia y mentalidad necesaria para revertir los malos resultados y dar satisfacción a su público.

Aficionados de Comunicaciones muestran su respaldo. (Foto: Prensa Libre, Erick Ávila)

El partido frente a Mixco se convierte en una oportunidad clave para que el equipo demuestre que está dispuesto a responder a las expectativas de su hinchada.

Con el nuevo técnico al frente y el respaldo de la afición, Comunicaciones buscará cambiar la dinámica en la Liga Nacional y recuperar la ilusión de sus seguidores.