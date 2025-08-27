Alajuelense vs Antigua GFC en vivo: horario y dónde ver el partido por la Copa Centroamericana 2025

El Antigua GFC, dirigido por el técnico Mauricio Tapia, se juega la vida este miércoles 27 de agosto ante Alajuelense de Costa Rica, en la Copa Centroamericana del 2025 de la Concacaf.

El club colonial llega en una posición comprometida, ya que se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los cuartos de final y necesita una auténtica gesta para mantener vivas sus aspiraciones en el certamen.

El Grupo A es liderado por Plaza Amador, equipo que ya aseguró su clasificación tras ganar sus tres primeros partidos. El segundo boleto a la siguiente fase se disputará entre Alajuelense, Antigua GFC y Alianza.

Para tener opciones de clasificar, Antigua debe vencer a Alajuelense y esperar que Alianza no golee a Plaza Amador. En cambio, un empate o una derrota dejarían al cuadro antigüeño eliminado.

Alajuelense vs Antigua GFC: dónde ver el partido por la Copa Centroamericana 2025

El duelo se disputará este miércoles 27 de agosto en el estadio Alejandro Morera Soto, en la ciudad de Alajuela.

El encuentro está programado para las 18 horas y será transmitido por la señal de ESPN y por la plataforma Disney+, que posee los derechos de transmisión de las competiciones de la Concacaf en Centroamérica.

No te pierdas toda la acción de hoy 📺👈 pic.twitter.com/oViRuTqIZi — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 27, 2025

Por su parte, Plaza Amador y Alianza jugarán en simultáneo para definir las posiciones finales del grupo.

Otro cuadro guatemalteco que verá acción este día es Xelajú MC. El conjunto quetzalteco ya está clasificado a la siguiente ronda y se enfrentará a Olimpia, en un duelo por el liderato del Grupo D.