Tabla de posiciones Liga Nacional: Mixco sigue líder, Municipal invicto y Guastatoya en crisis tras seis jornadas

La sexta jornada del Torneo Apertura 2025 dejó a Mixco manteniéndose como líder pese a haber caído en su visita a Antigua GFC.

Deportivo Mixco sigue como líder del torneo luego de seis jornadas. (Foto: Prensa Libre, Deportivo Mixco)

La sexta jornada del Torneo Apertura 2025 dejó a Mixco manteniéndose como líder pese a haber caído en su visita a Antigua GFC. Los mixqueños suman 13 puntos tras cuatro victorias, un empate y una derrota, con una diferencia de goles de +3, lo que les permite seguir en la cima aunque ahora con la presión directa de varios perseguidores.

Antigua GFC aprovechó el duelo directo ante Mixco y lo derrotó 2-1, resultado que les permitió escalar hasta la segunda posición con 12 puntos. El cuadro colonial acumula cuatro triunfos y dos derrotas, con una diferencia positiva de +5, siendo uno de los equipos con mejor rendimiento ofensivo en lo que va del campeonato.

Municipal se mantiene como único invicto del torneo tras igualar 1-1 frente a Xelajú en Quetzaltenango. Los escarlatas llegaron a 12 puntos producto de tres victorias y tres empates, colocándose en el tercer lugar gracias a su solidez defensiva y constancia en resultados, con una diferencia de goles de +3.

Aurora sigue confirmando su buen regreso a Liga Nacional al empatar 1-1 ante Cobán Imperial, alcanzando 11 puntos y ubicándose en la cuarta casilla. Los aurinegros registran tres triunfos, dos empates y una derrota, con una diferencia de goles de +2, lo que les permite mantenerse dentro de los puestos de clasificación.

resultado, los cebolleros llegaron a 9 unidades y ocupan la quinta plaza, con dos victorias, tres empates y solo una derrota, además de una diferencia de +2. Por su parte, los cremas bajaron al sexto lugar con 8 puntos, tras dos triunfos, dos empates y dos derrotas, con diferencia de goles de +3.

Xelajú también cuenta con 8 unidades tras su empate ante Municipal, con el mismo balance de dos victorias, dos igualdades y dos derrotas, además de una diferencia de goles de +3, ubicándose en la séptima casilla. Marquense, que goleó 4-1 a Malacateco, alcanzó igualmente 8 puntos pero con diferencia de -2, lo que lo coloca en el octavo lugar.

En la parte baja, Mictlán logró su primera victoria del torneo al vencer 3-1 a Guastatoya como visitante, resultado que lo lleva a 6 puntos en la novena posición. Cobán Imperial quedó décimo con 5 unidades tras empatar ante Aurora, mientras que Malacateco permanece en la undécima casilla con solo 4 puntos luego de sufrir su cuarta derrota.

El último lugar sigue siendo para Guastatoya, que apenas suma 1 punto después de seis jornadas. Los orientales no han podido ganar en lo que va del torneo y acumulan cinco derrotas, con una diferencia de goles negativa de -10, siendo el equipo con peor desempeño en la competencia hasta el momento.

