Alajuelense vs Xelajú MC: posible alineación de Amarini Villatoro para la final de la Copa Centroamericana

El estadio Alejandro Morera Soto vestirá este miércoles 25 de noviembre sus mejores galas para recibir el primer capítulo de la final de ida de la Copa Centroamericana de Concacaf. El vigente bicampeón, Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, se enfrentará a un Xelajú MC, de Guatemala, que, contra todo pronóstico, ha sabido abrirse paso hasta esta cita histórica. El duelo promete intensidad y un ambiente que solo una final regional puede ofrecer.

La Liga Deportiva Alajuelense llega con el peso de su historia y la presión de defender su doble corona. Aunque el equipo manudo no ha mostrado su mejor versión a lo largo del torneo, su jerarquía y la profundidad de su plantel le han permitido avanzar paso a paso hasta volver a instalarse en la serie decisiva. Con figuras experimentadas, un estilo de juego maduro y el respaldo de una afición acostumbrada a las grandes noches, Alajuelense parte de nuevo como el favorito para retener el cetro centroamericano.

En la otra esquina aparece un Xelajú MC inspirado, ilusionado y decidido a hacer historia. El conjunto representativo de Quetzaltenango llegó a esta competición sin grandes reflectores, pero con un espíritu combativo que lo ha llevado a convertirse en la sorpresa del certamen. Tras un complicado 2023, Xela encontró en esta copa una oportunidad para reivindicarse, mostrando carácter, orden y un corazón competitivo que lo tiene hoy entre los dos mejores clubes de la región.

Su campaña comenzó con autoridad en la fase de grupos, en la que ganó tres partidos y solo perdió uno, lo cual lo convirtió en el único equipo guatemalteco capaz de avanzar tras los tropiezos de Antigua GFC y Municipal. Ya en las rondas de eliminación directa, dejó en el camino al San Miguelito, de Panamá, y al histórico Real España, de Honduras.

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro cuenta con plantel completo y afinó los últimos detalles durante el reconocimiento de cancha en la llamada Catedral del Futbol. Consciente de que esta es una oportunidad única, el estratega buscará que su equipo dé un golpe de autoridad en Costa Rica y regrese a Guatemala con un resultado que le permita soñar con coronarse en el duelo de vuelta, que se disputará en el estadio Cementos Progreso en una semana.

Durante el último entrenamiento del equipo superchivo en Costa Rica, esta podría ser el equipo titular que Amarini Villatoro envíe al terreno de juego para hacer el primer pulso contra el Alajuelense.

Potero:

Rubén Silva

Defensas:

Raúl Calderón

Widvin Tebalán

Manuel Romero

Kevin Ruiz

Mediocampistas:

Freddy Góndola

Juan Cardona

Jorge Aparicio

Antonio López

Delanteros:

Romario da Silva

Pedro Báez

Hora del juego: 20

Véalo por: ESPN y Disney+