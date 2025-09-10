Alarma en la selección: Municipal confirma lesión de José “el Caballo” Morales tras los juegos de la eliminatoria

El Club Social y Deportivo Municipal informó mediante un comunicado oficial en sus redes sociales que su lateral izquierdo, José Alfredo Morales Concua, “el Caballo”, sufrió una lesión en el músculo aductor largo de la pierna izquierda.

El percance ocurrió durante el encuentro entre la Selección Nacional de Guatemala y Panamá, correspondiente a la segunda jornada de las eliminatorias mundialistas, donde la Azul y Blanco logró un valioso empate como visitante.

Según dio a conocer el cuerpo médico del club escarlata, el tiempo estimado de recuperación para Morales será de entre 10 y 15 días, dependiendo de su evolución. Durante este período, el jugador estará bajo tratamiento y seguimiento especializado, con el objetivo de reincorporarse lo antes posible a los entrenamientos y quedar nuevamente a disposición del técnico nicaragüense Mario Acevedo.

La ausencia de “el Caballo” en los próximos encuentros del rojo representa una baja sensible para el conjunto carmesí, ya que el defensor ha sido pieza clave en el esquema táctico del plantel, con base en su solidez defensiva y sus proyecciones en su banda.

“El Caballo” Morales se suma a la lista de jugadores lesionados en el plantel rojo, que incluye a José Salvador Estrada, el guardameta José Calderón y el defensor central Darwin Torres, quien continúa en recuperación tras más de tres meses fuera de las canchas.

Los duelos que se perdiera “el Caballo”

El “mimado de la afición” no podría contar con una de sus figuras para los duelos contra Guastatoya y Antigua GFC, ambos en condición de visita, y contra el Deportivo Marquense en casa.

Por otro lado, el club ya cuenta nuevamente con los seleccionados Jonathan Franco, Kenderson Navarro, Pedro Altán, Rodrigo Saravia y Rudy Muñoz, quienes podrían ser considerados para la próxima jornada de la Liga Nacional.