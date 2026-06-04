Alineación de Guatemala vs República Checa: los 11 titulares y los tres debutantes de la Bicolor

La Selección Nacional de Guatemala volverá a escena este miércoles 4 de junio cuando enfrente a República Checa, a partir de las 18 horas, en un partido amistoso internacional que representa una prueba de alto nivel para el equipo dirigido por Luis Fernando Tena.

El encuentro enfrentará a dos selecciones que atraviesan momentos muy distintos. Mientras el conjunto europeo afina los últimos detalles para su debut la próxima semana en la Copa del Mundo 2026, la Azul y Blanco continúa su proceso de reconstrucción y crecimiento tras haber quedado fuera de la cita mundialista.

Para Guatemala será apenas su tercer compromiso del año y llega con la necesidad de mostrar una mejor versión luego de dos resultados adversos. El combinado nacional cayó 1-0 frente a Canadá en enero y recientemente sufrió una dura derrota de 7-0 contra Argelia, resultados que han generado cuestionamientos, pero que también han servido para que el cuerpo técnico evalúe nuevas alternativas de cara a los compromisos oficiales que se avecinan en la Concacaf.

Más allá de tratarse de un amistoso, el partido adquiere una importancia especial para Tena y su grupo de trabajo. El técnico mexicano busca consolidar una base de jugadores para afrontar las próximas competencias regionales y aprovechar la oportunidad de medirse ante una selección europea clasificada a la máxima cita del futbol mundial.

Tres debutantes en el once titular

Uno de los aspectos más llamativos del encuentro será la presencia de tres jugadores que harán su debut oficial con la Selección Mayor de Guatemala.

En la portería aparecerá Luis Morán, quien después de varias convocatorias tendrá finalmente la oportunidad de disputar sus primeros minutos con la Azul y Blanco. El guardameta ocupará el lugar que habitualmente pertenece a Nicholas Hagen.

Junto a él también tendrán su estreno Daniel Méndez y William Jehú Fajardo, dos futbolistas que han logrado convencer al cuerpo técnico y que recibirán la confianza desde el arranque en un partido de alta exigencia internacional.

La decisión refleja la intención de Tena de ampliar el universo de jugadores disponibles y observar cómo responden en un escenario competitivo frente a un rival mundialista.

El once de Guatemala

Para enfrentar a República Checa, Guatemala saltará al terreno de juego con la siguiente alineación:

Luis Morán

Nicolás Samayoa

José Pinto

Aarón Herrera

José Morales

Marcelo Hernández

José Rosales

Jonathan Franco

Óscar Santis

William Jehú Fajardo

Daniel Méndez

La base del equipo combina futbolistas con experiencia internacional, como Aarón Herrera, José Pinto y Óscar Santis, junto a elementos que buscan abrirse espacio dentro del proceso rumbo al próximo ciclo mundialista.

Una prueba para medir el crecimiento

República Checa llegará al compromiso con la confianza de haber conseguido su clasificación a la Copa del Mundo y con el objetivo de afinar aspectos tácticos antes de iniciar su participación en el torneo más importante del planeta.

Para Guatemala, en cambio, el desafío pasa por demostrar capacidad de reacción después de los recientes tropiezos y confirmar que el proyecto encabezado por Luis Fernando Tena mantiene una línea de crecimiento pese a los resultados adversos.

El partido también servirá para evaluar la profundidad del plantel nacional y conocer qué jugadores pueden convertirse en alternativas importantes para los próximos desafíos de la Concacaf, donde la Azul y Blanco buscará mantenerse como una de las selecciones protagonistas de la región.