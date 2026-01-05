Amarini Villatoro apuesta por la continuidad y mayor efectividad en Cartaginés

Villatoro inició oficialmente su etapa al frente del conjunto brumoso, al que ya dirigió en el torneo amistoso 90 Minutos por la Vida, donde debutó con una victoria.

Tras el encuentro, el estratega dejó claro que su objetivo será imprimir su sello personal sin romper la base de trabajo que heredó de Andrés Carevic.

Villatoro reconoció el buen desempeño de su antecesor y destacó que la continuidad será clave para sostener el nivel competitivo del equipo, que logró clasificar a la Concachampions y alcanzar las semifinales del torneo pasado.

“Reconozco el buen trabajo que hizo el profesor Andrés Carevic. No podemos salirnos de esa línea ni hacer cambios abruptos. El trabajo dio resultados y lo nuestro es mantener esa base e ir agregando lo que me gusta”, señaló.

El entrenador también subrayó que conoce bien las exigencias del futbol costarricense, luego de su paso por Pérez Zeledón, y anticipó un campeonato altamente competitivo. Pese al poco tiempo de trabajo con el plantel, Villatoro fue autocrítico y apuntó a mejorar un aspecto clave: la contundencia.

“El torneo tico es muy parejo y competitivo, especialmente cuando se enfrentan los equipos grandes. Como equipo tenemos que ser más efectivos. Me gusta lo que tenemos, contamos con jugadores muy competitivos y vamos a tratar de inculcar ese ADN de competir y ganar siempre”, afirmó.