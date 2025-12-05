Ana Lucía Martínez brilla en México y es nombrada la mejor jugadora del Apertura con Cruz Azul

El futbol mexicano vivió una de sus historias más vibrantes en el torneo Apertura, y su protagonista nació en Guatemala. Ana Lucía Martínez, la del talento incansable, la del corazón de capitana, completó su primera aventura con el Cruz Azul Femenil dejando una huella profunda, luminosa y cargada de grandeza deportiva.

Su nombre ya era sinónimo de jerarquía mucho antes de llegar a México. La delantera chapina forjó su trayectoria en el futbol europeo, donde compitió al máximo nivel, y más tarde irrumpió en la Liga MX Femenil con Rayadas de Monterrey, club con el que conquistó dos títulos de liga. Ese brillante recorrido abrió la puerta a una nueva oportunidad: enfundarse la camiseta azul de un equipo con hambre de protagonismo.

Desde su llegada al conjunto cementero, Ana Lucía mostró que no venía a probar suerte: venía a quedarse.

Con carácter, disciplina y una energía que contagió a todo el vestuario, se adueñó de un lugar en el once titular y se convirtió rápidamente en una pieza de confianza para el técnico uruguayo Diego Testas.



Martínez fue puro desequilibrio, velocidad, lectura de juego y determinación. Su aporte ofensivo fue clave en el mejor torneo de Cruz Azul Femenil en su historia. Firmó 5 goles, quedando como la segunda máxima anotadora de la Máquina, solo por detrás de la explosiva Aerial Chavarín, quien marcó 18 tantos para erigirse como la segunda mejor goleadora del campeonato.

Una máquina que rugió hasta semifinales

Con liderazgo, goles y presencia en cada zona de ataque, Martínez impulsó al equipo hacia un logro inédito: clasificar por primera vez a las semifinales del futbol mexicano. El sueño cementero terminó en una serie intensa y electrizante ante Tigres, equipo que finalmente se alzó con el título, pero Cruz Azul se marchó con la frente en alto… y con una figura brillante al frente del proyecto.

Reconocimiento merecido: la mejor del torneo

La temporada de Ana Lucía fue tan contundente, tan consistente y tan influyente que la Liga MX Femenil no dudó: la guatemalteca fue elegida la Mejor Jugadora del Torneo Apertura.

Un reconocimiento que no solo premia su talento, sino su constancia, su ambición y su papel como máxima referente del futbol femenino guatemalteco.