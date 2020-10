Ana Lucía Martínez está en aislamiento por un caso positivo de coronavirus en el Nápoli Femenino

View this post on Instagram

Estos días ha tocado estar en aislamiento por un caso positivo de covid en el equipo, pero estoy con muchas ganas de volver a entrenar el día miércoles, ya que mañana nos repetiremos las pruebas. Que tengan un excelente inicio de semana y no se olviden de estar agradecidos por la salud y por todo lo que tienen 🤍