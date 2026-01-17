Ana Lucía Martínez vuelve a ser nombrada Jugadora del Partido en nueva victoria de Cruz Azul

Ana Lucía Martínez continúa demostrando su gran nivel en la Liga MX Femenil. La atacante nacional volvió a destacar con Cruz Azul en la victoria 1-0 sobre las Tuzas del Pachuca y fue elegida como la Jugadora del Partido en la jornada 3 del Torneo Clausura 2026, repitiendo el reconocimiento que obtuvo en la fecha inaugural.

La futbolista guatemalteca formó parte del once titular del equipo de Cruz Azul dirigido por el estratega Diego Testas. Martínez fue pieza fundamental con su experiencia en la zona ofensiva durante los 94 minutos que estuvo en cancha, hasta que fue sustituida por la peruana Mía León en el tiempo de descuento.

Cruz Azul se impuso por la mínima gracias al gol de la atacante camerunesa Michaela Abam, quien al minuto 33 conectó un certero cabezazo para marcar el único tanto del encuentro.

Con este resultado, las azules alcanzaron 7 puntos y se ubican en la tercera posición de la tabla tras sumar dos victorias y un empate, manteniendo el invicto en el certamen como protagonistas de estas primeras jornadas.

Segunda vez que recibe el reconocimiento

Esta es la segunda ocasión en el Clausura 2026 que Ana Lucía Martínez es elegida como la Jugadora del Partido por votación del público. En la jornada 1, la delantera había colaborado con un doblete y una asistencia en la goleada 5-0 sobre León, actuación que le valió el reconocimiento como MVP de la fecha.

"Porque tú votaste, Ana Lu Martínez fue la Jugadora del Partido en el triunfo de La Máquina", publicó la Liga BBVA MX Femenil en redes sociales junto a la imagen de la atacante chapina. El reconocimiento refleja el impacto que tiene la guatemalteca en cada partido del torneo mexicano.

La capitana de la Selección de Guatemala, quien ya fue nombrada como la Mejor Jugadora del Torneo Apertura 2025, mantiene su nivel excepcional en este inicio de año. Ana Lucía sigue siendo una de las figuras más destacadas del fútbol femenil mexicano.

Ana Lucía Martínez está jugando en territorio mexicano tras su exitoso paso por Europa. La delantera militó en clubes de España e Italia antes de regresar a la Liga MX Femenil, consolidándose como legionaria y referente del fútbol femenino guatemalteco a nivel internacional.

La atacante también es capitana de la Selección de Guatemala y espera seguir aportando su experiencia y roce internacional con la Bicolor a lo largo del año 2026.

Con tres jornadas disputadas, Ana Lucía Martínez ya acumula dos goles, una asistencia y dos reconocimientos como Jugadora del Partido. La guatemalteca demuestra que su elección como MVP del Apertura 2025 no fue casualidad y que el 2026 será otro gran año en su carrera profesional.