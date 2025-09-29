Andrea Álvarez y Aarón Herrera lideran la representación de Guatemala EA Sports FC 2026

Cinco futbolistas guatemaltecos aparecen en EA Sports FC 26, el popular videojuego de fútbol que se estrenó el pasado 26 de septiembre

La nueva edición del videojuego antes conocido como FIFA, ahora bajo el nombre EA Sports FC 26, ha emocionado a miles de fanáticos en todo el mundo.

En esta entrega, que incluye una base de datos con más de 17 mil jugadores, Guatemala tiene una representación histórica con cinco futbolistas incluidos en el juego, disponibles principalmente en el modo Ultimate Team.

Asimismo, aunque la selección nacional de Guatemala no está presente debido a limitaciones de licencias, estos jugadores representan al país y estarán presentes en el videojuego para poder utilizarlos.

Los jugadores guatemaltecos que forman parte de esta edición son:

Aaron Herrera – D.C. United (MLS)

Nicholas Hagen – Columbus Crew (MLS)

Nathaniel Méndez-Laing – Milton Keynes Dons F.C. (League Two, Inglaterra)

Aisha Solórzano – Utah Royals (NWSL, EE. UU.)

Andrea Álvarez – Sevilla FC (Liga F, España)

Las valoraciones de estos jugadores en el videojuego oscilan entre 64 y 72 puntos, siendo Andrea Álvarez, del Sevilla, la mejor calificada con 72, mientras que el guardameta de la selección nacional, Nicholas Hagen, tiene la puntuación más baja con 64.

Además, se ha mencionado que el joven talento Olger Escobar, quien milita en el AFC Montreal, podría ser incluido en futuras actualizaciones del juego. Su incorporación sería una grata sorpresa para los aficionados guatemaltecos, que cada vez ven más representaciones nacionales.