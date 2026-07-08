Andy Ruiz ya entrena con Kaohsiung Attackers FC tras fichar en el futbol de Taiwán

El futbol siempre ofrece nuevas oportunidades para quienes se niegan a dejar de luchar. Ese es el caso del mediocampista guatemalteco Andy Ruiz, quien a sus 30 años vuelve a dar un paso importante en su carrera tras unirse del Kaohsiung Attackers FC, equipo que competirá en la máxima categoría del balompié de Taiwán.

Tras varias temporadas defendiendo los colores de distintos clubes de la Liga Nacional de Guatemala, el volante quien recientemente estuvo en las filas de Deportivo Marquense, vuelve a emprender el desafío de jugar en el extranjero, llevando nuevamente el nombre del país a una liga internacional.

Luego de ser presentado por su nuevo club, Ruiz se incorporó de inmediato a los entrenamientos y ya trabaja bajo las órdenes del cuerpo técnico durante la pretemporada. El objetivo es llegar en las mejores condiciones al inicio del campeonato, previsto para septiembre de 2026.

Un nuevo reto en Asia

Para el futbolista nacional, este fichaje representa mucho más que un cambio de camiseta. Es la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en una trayectoria marcada por la perseverancia y el deseo constante de crecer como profesional.

En el futbol guatemalteco, Andy Ruiz defendió las camisetas de Deportivo Marquense, Guastatoya, Xinabajul, Municipal, Cobán Imperial, Antigua GFC y Comunicaciones B, acumulando experiencia y consolidándose como un mediocampista de equilibrio y buen trato de balón.

Su historia internacional tampoco es nueva. Durante sus primeros años tuvo un proceso formativo en la academia del FC Dallas, en Estados Unidos, y posteriormente jugó en Alemania con el Viktoria Köln II y el SV Elversberg, experiencias que ahora se suman a este nuevo reto en el continente asiático.

Ruiz llega a un club con una historia reciente, pero llena de ambición. El Kaohsiung Attackers FC nació en 2025 con su equipo masculino, logró el ascenso en tiempo récord y ahora afrontará su primera temporada en la máxima división del futbol taiwanés, donde espera consolidarse con el aporte del guatemalteco.

Con este fichaje, Andy Ruiz se convierte en un nuevo legionario guatemalteco, reafirmando que el futbol nacional sigue exportando talento. Su regreso al extranjero, junto al reciente fichaje de Óscar Santis, representa una de las grandes novedades para el balompié guatemalteco de cara a la temporada 2026-2027. Curiosamente, ambos coincidirán en Asia, donde buscarán dejar en alto el nombre de Guatemala y consolidar el crecimiento de los futbolistas nacionales en el ámbito internacional.

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