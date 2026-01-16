Antigua GFC confirma el fichaje del defensa nacional Manolo Paz para el Clausura 2026

El bicampeón del futbol guatemalteco, Antigua GFC, confirmó por medio de sus redes sociales la incorporación del joven defensor guatemalteco Manolo Paz, quien puede desempeñarse como defensa central y lateral izquierdo.

En el comunicado oficial, el cuadro colonial expresó: “Antigua GFC informa la incorporación de Manolo Paz al Primer Equipo. Asimismo, expresa su ficha técnica y le desea éxitos en esta nueva etapa.” Paz, de 20 años, ha jugado con el cuadro de Zacapa y llega procedente de Sacachispas FC, club de la Primera División del balompié guatemalteco; asimismo, ha tenido participación en la Selección Sub-20 y Sub-23 de Guatemala.

Con este movimiento, Manolo Paz se convierte en la segunda contratación de los panzaverdes para el próximo certamen, en el cual Antigua iniciará la defensa de su título como flamante bicampeón nacional, con el objetivo firme de buscar el histórico tricampeonato.

El defensor se une al preparador físico Matías Buzo Ipata, otra de las incorporaciones confirmadas por la institución. Además, el club ya oficializó en días anteriores las renovaciones del delantero Juan Francisco Apaolaza y del volante José Mario Rosales, piezas clave en la obtención del doble título.

Bajas confirmadas hasta el momento:

El venezolano Robinson Flores

El preparador físico Daniel Ipata

El plantel panzaverde continúa con su preparación para el Torneo Clausura 2026, donde debutará como visitante ante Cobán Imperial en el estadio José Ángel Rossi, en la primera jornada del campeonato.