Liga Nacional: Tras el cambio realizado por Municipal, estos son los días y horarios de la primera jornada del Clausura 2026

Cada vez falta menos para que vuelva a rodar el balón en el futbol guatemalteco con el inicio del Torneo Clausura 2026, un certamen que llega cargado de expectativa y presión desde la primera jornada.

El campeonato arrancará de forma poco habitual, ya que en esta ocasión comenzará entre semana y no el fin de semana, como es tradición. El partido inaugural se disputará el martes 20 de enero en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC y Aurora FC abrirán la competencia en un duelo que promete emociones desde el silbatazo inicial.

El arranque entre semana no ha frenado la intensidad de la preparación de los 12 equipos, que afinan detalles para un torneo que no solo coronará a un nuevo campeón, sino que también definirá el descenso de dos clubes a la primera división. Este factor añade un nivel extra de tensión, ya que cada punto será vital para evitar la pérdida de la categoría y asegurar la permanencia en la Liga Nacional.

Antigua GFC parte nuevamente como el gran favorito para quedarse con el título. Los coloniales buscarán alcanzar una hazaña histórica: el tricampeonato, logro que ningún equipo departamental ha conseguido hasta la fecha. Por su parte, Municipal intentará romper la mala racha de dos finales consecutivas perdidas y conquistar por fin la ansiada copa número 33 en su historia.

Comunicaciones afrontará el torneo con la obligación inmediata de alejarse de la zona del descenso y asegurar su continuidad en la máxima categoría antes de pensar en la lucha por el título. Xelajú MC, por su parte, sueña con ganar nuevamente una nueva “luna”, mientras que Aurora FC llega motivado tras su destacado Torneo Apertura 2025, su primero en Liga Nacional luego de 20 años de ausencia.

Equipos como Malacateco, Cobán Imperial, Mixco, Achuapa, Marquense y Guastatoya también buscarán mantenerse competitivos y pelear en un campeonato que se vislumbra muy parejo.

Programación de la primera jornada – Clausura 2026

Martes 20 de enero 20.00 horas | Xelajú MC vs. Aurora FC | Estadio Mario Camposeco

Miércoles 21 de enero 14.00 horas | Cobán Imperial vs. Antigua GFC | Estadio José Ángel Rossi 16.00 horas | Achuapa vs. Comunicaciones | Estadio Winston Pineda 19.00 horas| Malacateco vs. Marquense | Estadio Santa Lucía

Jueves 22 de enero 16.00 horas | Municipal vs. Mictlán | Estadio Municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa 18.00 horas | Guastatoya vs. Mixco | Estadio David Cordón Hichos



El Torneo Clausura 2026 se perfila como un campeonato vibrante, con presión, historia en juego y clubes decididos a demostrar su potencial desde la primera jornada.