Antigua GFC será una dura prueba para Mauricio El Mago Tapia

Mauricio Tapia buscará llevar a Comunicaciones por la senda del triunfo contra Antigua GFC. (Foto Prensa Libre: Carlos Vicente )

El entrenador argentino Mauricio Tapia se tomó un día más para evaluar la situación física de su equipo, pero no deja de pensar en el próximo rival, su exequipo Antigua GFC, al que enfrentará mañana en el Doroteo Guamuch Flores.

Entre las carencias que el técnico sudamericano espera solucionar es llenar la ausencia del delantero mexicano Agustín Herrera, quien no ha podido estar en las últimas dos jornadas por un desgarro muscular.

“No quiero enviar un mensaje que no es. Me preocupó el momento en el que se lastimó. Ahora no me tiene que preocupar, porque lo que quiero es encontrar soluciones”, expresó Tapia.

“Por más que me preocupe por Agustín, no lo tengo. No puedo estar todos los partidos anhelando, porque no soluciono lo que pasa dentro del juego”, dijo.

El entrenador argentino mantiene la ilusión de clasificar al equipo crema entre los primeros dos lugares —acceso directo a semifinales— y dar la batalla por el ansiado título que se le ha negado a los cremas desde el Clausura 2015.

Esa situación pone en alerta el trabajo de Tapia, quien toma sus precauciones para no fallar en un duelo clave en casa.

#Apertura2019 | Mauricio Tapia señaló que Agustín Herrera no estará por lo que resta del torneo (3 juegos). El argentino espera que le alcance para volver en la fase final. 🇬🇹🇬🇹⚽⚽ pic.twitter.com/dQ5P42RZuB — Carlos Vicente (@Cvicente_PL) November 29, 2019

“Entraron en un bajón y parecía que se les escapaba todo, y ahora ganaron tres juegos seguidos. Me sorprendió mucho el último, porque tenían un montón de bajas y se veía en el análisis un partido más complicado para Antigua que para Guastatoya, y lo pudieron sacar adelante”, manifestó el técnico.

El Mago trabajará hoy algunos movimientos tácticos y el once que podría usar contra el equipo aguacatero que está a dos puntos de los punteros cremas y cobaneros y a uno del tercero que es Municipal.

El argentino afirmó que va a enfrentar a un rival que recupera gente y que llega bien anímicamente. Catalogó el duelo como “una final anticipada”.

