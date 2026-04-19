Antigua GFC vence 2-1 a Malacateco y agrava su situación en la tabla acumulada

Antigua GFC venció 2-1 a Malacateco este domingo en el Estadio Pensativo en la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 con goles tempraneros de Agustín Maziero y Oscar Santis que sentenciaron el partido.

Los coloniales de Mauricio Tapia se recuperaron de la derrota ante Guastatoya de la jornada anterior y suman tres puntos que los llevan al cuarto lugar del Clausura con 33 puntos, mientras que Malacateco llega a la última jornada en una situación comprometida en la tabla acumulada.

El partido arrancó de la mejor manera para Antigua. Al minuto 2, Agustín Maziero cerró un centro en el segundo palo para abrir el marcador con el 1-0, y al minuto 17 Oscar Santis cobró un tiro libre con potencia que sufrió un leve desvío y terminó en el fondo de la portería de Miguel Jiménez para el 2-0. Los coloniales dominaron con autoridad los primeros minutos y parecían encaminados a una goleada, pero Malacateco descontó al 45 con un tanto de Kevin Ramírez para el 2-1 antes del descanso.

Antigua escala y Malacateco peligra

En la segunda mitad, Antigua mantuvo el control del juego pero sin lograr complicar seriamente al portero Jiménez para ampliar el marcador. Los Toros realizaron varios cambios buscando el empate pero no encontraron los espacios necesarios para igualar, y el resultado final de 2-1 se mantuvo hasta el pitazo final en un partido donde los coloniales controlaron sin mayores sobresaltos.

Con este triunfo Antigua GFC sube al cuarto lugar del Clausura 2026 con 33 puntos y llega a la última jornada con opciones de seguir escalando en la tabla del certamen. Los aguacateros se mantienen en la tercera posición de la tabla acumulada con 75 puntos y cierran el torneo en un buen momento de forma.

Malacateco, por su parte, se queda en la décima posición del Clausura con apenas 19 puntos y llega a la última jornada con una situación comprometida en la tabla acumulada, donde los Toros deberán dar todo si quieren evitar el descenso a la Primera División. Con Mictlán, Guastatoya y Malacateco igualados en la zona de peligro, la última fecha promete ser de máxima tensión en la parte baja de la clasificación