Antigua remonta y vence 2-1 a Xelajú en el cierre de la jornada 13

Antigua GFC cerró la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 tras imponerse 2-1 a Xelajú Mario Camposeco en el Estadio Pensativo. Los panzas verdes lograron una remontada en el segundo tiempo, que además de emocionar a su afición, les permitió escalar hasta la tercera posición con 23 puntos.

El encuentro arrancó con mucha intensidad y equilibrio. Ambos equipos mostraron orden defensivo y lucharon cada balón en el medio campo, lo que hizo que las ocasiones de gol fueran contadas durante los primeros minutos. Sin embargo, al minuto 32, un infortunio puso en ventaja a la visita: Gerson Chávez terminó marcando en su propia portería, lo que adelantó a los chivos 1-0.

Con el marcador a favor, Xelajú intentó manejar los tiempos del partido, pero Antigua se mostró insistente en ataque. Los locales generaron aproximaciones claras, aunque la falta de contundencia les impidió llegar al empate antes del descanso, dejando abierta la expectativa para el complemento.

El segundo tiempo mostró a un Antigua más decidido. Con el respaldo de su afición, los dirigidos por Mauricio Tapia adelantaron líneas y comenzaron a encerrar a los altense en su campo. La presión rindió frutos al minuto 65, cuando Francisco Apaolaza apareció con un remate preciso para marcar el 1-1.

La remontada se concretó apenas 12 minutos después. José Espinoza, con un potente disparo desde fuera del área, anotó un golazo al minuto 77 que desató la euforia en el Pensativo y le dio la ventaja definitiva a los panzas verdes.

En la recta final, Xelajú tuvo la oportunidad de igualar el marcador desde el punto penal. Pedro Báez se encargó de la ejecución, pero el arquero Estuardo Sicán se vistió de héroe al detener el disparo y convertirse en la figura del encuentro con varias intervenciones claves.

La victoria refuerza el buen momento de Antigua, que con este resultado se coloca en la tercera posición de la tabla con 23 unidades, consolidando su candidatura entre los equipos protagonistas del torneo.

Por su parte, Xelajú, que se quedó en la quinta posición con 18 puntos, perdió la oportunidad de acercarse a los primeros puestos. Los chivos deberán replantearse de cara a las próximas jornadas para no complicar su camino hacia la fase final.