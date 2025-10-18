Apertura 2025 | Antigua GFC se impone 2-1 a Mictlán en el Asunción Mita, Jutiapa

Antigua GFC consiguió una importante victoria 2-1 en su visita al estadio Asunción Mita, Jutiapa, asegurando tres puntos claves para seguir peleando los primeros puestos de la tabla en el Torneo Apertura 2025.

El partido comenzó con gran intensidad, y una de las primeras acciones de peligro fue una fuerte falta sobre Oscar Santis, que generó preocupación pero no pasó a mayores.

Sin embargo, Santis se encargó de abrir el marcador desde el punto penal al minuto 43, poniendo el 1-0 parcial para Antigua y dando tranquilidad al equipo visitante antes del descanso.

Durante el segundo tiempo, Antigua buscó ampliar la ventaja con mayor control del balón y presión ofensiva, mientras que Mictlán intentaba reaccionar y empatar el encuentro.

Fue hasta el minuto 66 que el delantero nacional Winder Breyler se hizo presente en el marcador, firmando el 2-0 que a la postre sellaría la victoria para los dirigidos por Maurio Tapia, Mictlán reaccionó hasta los úlitmos minutos, descontando en el marcador al 90´+4.

Con este triunfo, Antigua GFC asciende al tercer puesto de la tabla de posiciones con 29 puntos, manteniéndose firme en la lucha por los primeros lugares del Apertura 2025.

Por su parte, Deportivo Mictlán se queda en el quinto lugar con 19 puntos, sin poder aprovechar la localía y sufriendo un revés que complica su aspiración de acercarse a los líderes.

El equipo visitante mostró solidez defensiva y efectividad en las pocas oportunidades que tuvo, demostrando por qué sigue siendo uno de los clubes más consistentes del torneo hasta el momento.