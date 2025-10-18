VIDEO | Así fue la fuerte entrada que sufrió Óscar Santis en el duelo ante Micltán

El partido entre Antigua GFC y Mictlán vivió un momento de tensión cuando Óscar Santis recibió una fuerte entrada por parte de Rigoberto Hernández, del equipo visitante, durante la primera mitad del encuentro en el estadio Asunción, Mita.

La jugada ocurrió tras una acción espectacular de Santis, quien había recuperado la pelota y se disponía a avanzar hacia la portería rival. Hernández llegó con fuerza y casi logra impactarlo de manera peligrosa, lo que encendió las alarmas en el terreno de juego.

Rápidamente, la acción se viralizó en redes sociales, generando preocupación entre los seguidores, debido a que Santis es uno de los jugadores más importantes de la Selección Nacional, a tan solo un mes de definir su posible clasificación al Mundial con la Selección Mayor.

Afortunadamente, el delantero guatemalteco logró levantarse sin mayores problemas, aunque admitió sentir algunas molestias. Su reacción calmó un poco la preocupación, pero el riesgo de lesión seguía latente por la intensidad de la entrada.

Pese al incidente, Santis continuó en el partido y fue protagonista minutos más tarde. Desde el punto penal, convirtió el primer gol del encuentro para Antigua, adelantando momentáneamente a su equipo en la victoria parcial sobre Mictlán.

El cuerpo técnico de Antigua y el departamento médico monitorearon de cerca al jugador durante el resto del partido, asegurándose de que no tuviera complicaciones adicionales que pudieran comprometer su participación futura.

La fuerte entrada también generó debates sobre el juego físico en la Liga Nacional, sobre todo considerando que involucró a un jugador clave de la Selección Nacional y en una fase crucial de la competencia.

Finalmente, Santis pudo seguir mostrando su calidad dentro del campo, y su gol desde el punto penal ayudó a mantener el ritmo ofensivo de Antigua, demostrando su importancia tanto para el club como para la Selección Nacional en estas semanas decisivas.