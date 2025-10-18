Aurora derrota a Achuapa y se consolida en el cuarto lugar del Apertura 2025

Aurora logró una importante victoria en casa al imponerse 2-1 a Deportivo Achuapa en el Estadio Guillermo Slowing, en duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2025. Con este resultado, el equipo aurinegro asciende al cuarto puesto de la clasificación con 26 puntos.

El partido comenzó con dominio de Aurora, que rápidamente encontró la ventaja gracias a Nicolás Lovato. El jugador anotó al minuto 20 tras aprovechar un balón en el área y vencer al guardameta rival.

Sin embargo, la respuesta de Achuapa no tardó en llegar. Apenas nueve minutos después, al 29’, José Suazo apareció para igualar el marcador y ponerle emoción al compromiso con un gol que silenció por momentos a la afición local.

Aurora reaccionó antes del descanso y al minuto 41 encontró el tanto de la victoria. José Vivas se encargó de marcar el 2-1 definitivo, tras una jugada colectiva que dejó sin opciones a la defensa visitante.

En la segunda mitad, ambos equipos intentaron generar peligro, pero las defensas se impusieron sobre los ataques. Achuapa buscó la igualdad, aunque no logró romper el orden defensivo de los locales.

Con el pitazo final, Aurora selló tres puntos clave que lo consolidan como uno de los protagonistas del torneo. El equipo capitalino mostró carácter y efectividad en los momentos decisivos del encuentro.

Achuapa, por su parte, se mantiene en la parte baja de la tabla, acumulando una nueva derrota que complica su panorama en la recta final del campeonato. El esfuerzo mostrado en el primer tiempo no fue suficiente para rescatar puntos.

Aurora sigue soñando con pelear en la parte alta del Apertura 2025 y con esta victoria envía un mensaje claro a sus rivales: será un equipo difícil de vencer en la lucha por la clasificación a la fase final.