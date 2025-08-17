Apertura 2025 | Así se jugarán los tres partidos que completan la jornada 5

Fútbol Nacional

Apertura 2025 | Así se jugarán los tres partidos que completan la jornada 5

La jornada 5 del Torneo Apertura 2025 concluirá este domingo con tres duelos que prometen emociones y que marcarán el cierre de la fecha.

|

AME275. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 14/08/2025.- Yilton Díaz (i) de Xelajú MC celebra un gol este jueves, en un partido por la Copa Centroamericana de Concacaf entre Xelajú MC y Real Estelí en el estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Fernando Ruiz

Xelajú regresa al Mario Camposeco luego de sus partidos de local en el Cementos Progreso. (Foto: Prensa Libre, Fernando Ruiz)

La jornada 5 del Torneo Apertura 2025 concluirá este domingo con tres duelos que prometen emociones y que marcarán el cierre de una fecha que ya dejó varias sorpresas en la jornada sabatina.

El primer partido del día será a las 3 de la tarde en el estadio La Asunción, donde Deportivo Mictlán recibirá al actual líder del campeonato, el Deportivo Mixco. El cuadro conejo buscará frenar la buena racha de su rival, mientras que el puntero intentará extender su dominio en la clasificación.

A las 5 de la tarde, Comunicaciones volverá a jugar en el estadio Cementos Progreso, un escenario que no albergaba partidos oficiales de los albos desde el torneo pasado. En esta ocasión, los cremas recibirán a Marquense, que llega motivado tras sumar puntos importantes en la fecha anterior.

El regreso de Comunicaciones a su casa genera expectativa entre sus aficionados, quienes esperan que el equipo muestre un buen nivel y consiga un triunfo que lo mantenga en los primeros puestos de la tabla. Marquense, por su parte, buscará arruinar el reestreno de los capitalinos en su estadio y sumar unidades fuera de San Marcos.

LECTURAS RELACIONADAS

Apertura 2025 | Así marcha la tabla de posiciones luego de los primeros disputados en la jornada 5

Comunicaciones y Marquense se encuentran en la fecha 5

La jornada cerrará a las 8 de la noche en Quetzaltenango, con el duelo entre Xelajú MC y Deportivo Guastatoya. El conjunto dirigido por Amarini Villatoro intentará hacerse fuerte en el Mario Camposeco ante un rival que todavía no conoce la victoria en el torneo.

Guastatoya ha tenido un inicio complicado en la temporada y llega necesitado de puntos para no quedarse rezagado en la tabla. El “Pecho Amarillo” buscará sorprender a los altenses, que se en competición local ha dejado varios puntos en condición de locales.

Estos tres encuentros completarán la actividad dominical y se sumarán a los resultados de la jornada sabatina, en la que Mixco aseguró mantenerse como líder, sin importar lo que suceda este domingo.

De esta manera, el Apertura 2025 seguirá avanzando con un arranque lleno de emociones, en el que los equipos buscan consolidar su camino en un torneo que promete ser muy parejo.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Apertura 2025 Datafactory Deportes Futbol nacional Liga Nacional 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre