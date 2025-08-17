Apertura 2025 | Así se jugarán los tres partidos que completan la jornada 5

La jornada 5 del Torneo Apertura 2025 concluirá este domingo con tres duelos que prometen emociones y que marcarán el cierre de una fecha que ya dejó varias sorpresas en la jornada sabatina.

El primer partido del día será a las 3 de la tarde en el estadio La Asunción, donde Deportivo Mictlán recibirá al actual líder del campeonato, el Deportivo Mixco. El cuadro conejo buscará frenar la buena racha de su rival, mientras que el puntero intentará extender su dominio en la clasificación.

A las 5 de la tarde, Comunicaciones volverá a jugar en el estadio Cementos Progreso, un escenario que no albergaba partidos oficiales de los albos desde el torneo pasado. En esta ocasión, los cremas recibirán a Marquense, que llega motivado tras sumar puntos importantes en la fecha anterior.

El regreso de Comunicaciones a su casa genera expectativa entre sus aficionados, quienes esperan que el equipo muestre un buen nivel y consiga un triunfo que lo mantenga en los primeros puestos de la tabla. Marquense, por su parte, buscará arruinar el reestreno de los capitalinos en su estadio y sumar unidades fuera de San Marcos.

La jornada cerrará a las 8 de la noche en Quetzaltenango, con el duelo entre Xelajú MC y Deportivo Guastatoya. El conjunto dirigido por Amarini Villatoro intentará hacerse fuerte en el Mario Camposeco ante un rival que todavía no conoce la victoria en el torneo.

Guastatoya ha tenido un inicio complicado en la temporada y llega necesitado de puntos para no quedarse rezagado en la tabla. El “Pecho Amarillo” buscará sorprender a los altenses, que se en competición local ha dejado varios puntos en condición de locales.

Estos tres encuentros completarán la actividad dominical y se sumarán a los resultados de la jornada sabatina, en la que Mixco aseguró mantenerse como líder, sin importar lo que suceda este domingo.

De esta manera, el Apertura 2025 seguirá avanzando con un arranque lleno de emociones, en el que los equipos buscan consolidar su camino en un torneo que promete ser muy parejo.