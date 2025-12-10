Apertura 2025: La lucha por los boletos a semifinales arranca con duelos clave y altas expectativas

La puerta hacia la fase de las semifinales se abren este miércoles 10 de diciembre, cuando se disputen los juegos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025, una jornada cargada de tensión, cálculos y promesas de futbol vibrante.



Deportivo Malacateco y Municipal parten con una ligera ventaja, pero en un certamen que ha sido impredecible desde el primer pitazo, nada está escrito.



El telón se levanta esta tarde en el estadio Guillermo Slowing, en Amatitlán. Bajo el calor que sube desde el lago y con un ambiente que promete teñirse de amarillo y negro, Aurora FC recibe a los toros fronterizos en un duelo donde el primer semifinalista quedará definido.

Los aurinegros, quienes se han convertido en una de las grandes historias del torneo tras su regreso a la Liga Nacional luego de 25 años, afrontan el encuentro con la obligación de recomponer el rumbo después de haber caído 1-0 en la ida en el estadio Santa Lucía de Malacatán.



El nuevo formato aprobado por la asamblea de la Liga Nacional añade un condimento extra: en caso de empate global, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla de la fase regular. Ese detalle mantiene viva la esperanza de Aurora, que con solo ganar por un gol de diferencia podría sellar un regreso de ensueño a semifinales.

En la otra vereda, el Malacateco de Roberto Montoya llega decidido a imponer su experiencia y cuidar la mínima ventaja. Un empate, incluso una derrota por un gol, puede ser suficiente si los fronterizos administran bien los tiempos.



Cierre en El Trébol



La jornada continuará en la noche, a partir de las 20 horas, cuando el estadio Manuel Felipe Carrera reciba el duelo entre Municipal y Mictlán, otro recién ascendido que ha sorprendido al meterse de lleno en la pelea por el título. Los rojos, fortalecidos por la victoria en Jutiapa (1-0), tienen la serie a su favor y múltiples caminos hacia la clasificación: les basta ganar, empatar o incluso perder por un gol.



Los conejos llegan con la mochila llena de desafíos. Necesitan vencer por dos goles para seguir con vida, un reto complejo pero no imposible para un equipo que ha demostrado coraje y determinación durante toda la campaña.