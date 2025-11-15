Apertura 2025 | Malacateco suma tres puntos clave en su visita a Cobán Imperial

Malacateco consiguió una valiosa victoria fuera de casa al derrotar 1-0 a Cobán Imperial en el estadio José Ángel Rossi, en el inicio de la jornada 20 del Torneo Apertura 2025. El único gol del encuentro llegó por medio de Marlon Chun al minuto 78, quien firmó la acción determinante del partido.

El duelo fue intenso desde los primeros minutos, con ambos equipos buscando tomar el control en un campo que suele favorecer el juego físico y las transiciones rápidas. Malacateco aprovechó mejor sus momentos y encontró el tanto que terminó marcando la diferencia.

La anotación de Chun llegó tras una jugada bien construida por el sector derecho, que dejó al atacante en posición de remate. Su definición, precisa y colocada, superó al guardameta cobanero y silenció a la afición local que se hizo presente en el recinto.

Cobán Imperial intentó reaccionar después del gol, pero volvió a mostrar dificultades para generar volumen ofensivo constante. Aunque tuvo aproximaciones aisladas, careció de claridad en el último toque y no encontró la fórmula para empatar el marcador.

Con este resultado, Malacateco suma tres puntos importantes en sus aspiraciones por mantenerse en zona de clasificación. El triunfo los coloca en una posición más cómoda dentro de la tabla, llegando al quinto lugar y que les permite tomar confianza en la recta final del torneo.

Para Cobán Imperial la derrota significa un golpe duro en su lucha por meterse a la fiesta grande. El equipo sigue sin conseguir la regularidad necesaria y deja escapar puntos vitales jugando en casa, un factor que pesa aún más tomando en cuenta la cercanía del cierre de la fase de clasificación.

El conjunto cobanero deberá corregir rápidamente si quiere mantenerse con vida en la pelea por los puestos de clasificación. La falta de contundencia volvió a hacerse presente y el margen de error es cada vez más reducido en las últimas jornadas del certamen.

Malacateco, en cambio, se marcha del José Ángel Rossi con un triunfo que fortalece sus aspiraciones y confirma su buen rendimiento en momentos decisivos. El equipo fronterizo encontró el camino y buscará sostener esta línea en la fase final del torneo.