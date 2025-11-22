Apertura 2025 | Mictlán firma una goleada contundente ante Aurora y mantiene viva la ilusión por meterse a la fiesta grande

El Atletico Mictlán dio un golpe de autoridad en el Estadio La Asunción y superó con claridad 4-0 a Aurora, en un partido donde los conejos mostraron solidez, intensidad y un dominio que nunca estuvo en discusión. El equipo local necesitaba sumar para continuar soñando con la clasificación, y lo hizo con una de sus mejores actuaciones del torneo.

Desde el inicio, Mictlán tomó el control del juego y rápidamente empezó a inclinar la balanza. La presión alta, el orden en mediocampo y la movilidad ofensiva complicaron a un Aurora que no logró asentarse en el terreno de juego. Ese esfuerzo temprano se reflejó en el marcador con el tanto de Miguel Lemus al minuto 13, quien abrió la cuenta y encendió el entusiasmo de la afición local.

Aurora trató de reaccionar con algunos intentos aislados, pero sus aproximaciones carecieron de profundidad y precisión. Mientras tanto, Mictlán mantuvo el ritmo y supo administrar cada tramo del partido. Justo antes del descanso, la figura del encuentro empezaría a brillar: Ronaldo Dinolis convirtió desde el punto penal al minuto 44 para colocar el 2-0 parcial e irse al descanso con una ventaja cómoda.

Para el segundo tiempo, el cuadro visitante intentó modificar su estructura ofensiva, pero el libreto no cambió. Mictlán siguió imponiendo condiciones, ganando duelos individuales y explotando los espacios que Aurora dejó al adelantar sus líneas. Dinolis, atento y efectivo, aprovechó ese escenario para ampliar la diferencia.

Al minuto 56, el delantero panameño firmó su segundo tanto de la noche tras una jugada colectiva que dejó expuesta a la defensa aurinegra. Apenas dos minutos después, al 58, Dinolis completó su hat-trick con una definición precisa que selló el 4-0 definitivo y desató la fiesta en las gradas del estadio.

Aurora, por su parte, nunca encontró respuesta ante el vendaval ofensivo de los conejos. Las desconexiones en defensa, la falta de generación en ataque y la imposibilidad de frenar la inspiración de Dinolis se combinaron para una noche complicada que los obliga a replantear su cierre de torneo.

Con esta goleada, Mictlán no solo sumó tres puntos vitales, sino que sigue vivo en la pelea por clasificar. El equipo mostró solidez, contundencia y un juego colectivo que llega en el momento más oportuno de la temporada.

El cierre de torneo promete emociones fuertes, y con actuaciones como la de hoy, los conejos se meten de lleno en la conversación por los puestos de clasificación. Mientras tanto, Aurora deberá reaccionar rápidamente si quiere recuperar terreno y asegurar una mejor posición en la tabla.