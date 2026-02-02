Árbitra es agredida durante un partido en Quiché y presenta denuncia ante el MP

Un episodio de violencia interrumpió un partido de futbol el pasado sábado 31 de enero, en el departamento de Quiché, específicamente en el municipio de San Juan Cotzal, donde una árbitra fue atacada por un jugador mientras realizaba sus funciones.

El hecho generó indignación entre los asistentes y en redes sociales. Personas que observaban el encuentro grabaron la agresión y el video rápidamente comenzó a circular, provocando aún más rechazo por parte de la población.

La referí, identificada como Manuela Jakelinne Marroquín Rodríguez, dirigía el compromiso cuando un futbolista reaccionó de forma agresiva tras mostrarse inconforme con una decisión arbitral, a pesar de que era el beneficiado de la sanción según la referí.

De acuerdo con las imágenes captadas por aficionados, el jugador discutió con la árbitra y luego le propinó un golpe directo en el rostro, provocando que ella cayera al terreno de juego. El agresor posteriormente, identificado como Bernabé Lázaro Cruz, abandonó la cancha sin ser detenido.

Personas que se encontraban presenciando el encuentro relataron que un policía municipal intervino, y jugadores acudieron rápidamente para auxiliar a Marroquín y verificar su estado. Un día después de la agresión, la árbitra acudió por su cuenta a interponer la denuncia contra Bernabé Lázaro, debido a que —según relató— no recibió apoyo por parte de las autoridades policiales, ya que no detuvieron al agresor en el momento del ataque.

Prensa Libre tuvo acceso al acta de denuncia en la que la árbitra expresó: “Todo comenzó debido a una falta en los minutos finales del encuentro. Yo cobré una falta a favor del equipo de Bernabé. Le cometieron una falta a otro jugador, y él levantó sus dos pies tratando de agredir al otro futbolista, pero no tuvieron contacto físico. Por lo que yo pité para evitar que se agredieran dentro del estadio, y el señor Bernabé, al escuchar el silbato, me dijo:

‘No tenés que estar aquí, hija de la gran ........ Ustedes, las mujeres, su lugar es estar en la casa, no en el campo de fútbol’. Al escuchar lo que me dijo, procedí a sacarle tarjeta amarilla por lo que el señor Bernabé se enojó y con su mano me propinó un puñetazo, con lo cual perdí el conocimiento por un momento”.

Asimismo, se reporta que cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el señor Bernabé le indicó a la madre de la árbitra que, si querían dinero, podían “negociar”. Ante esto, la señora Maria Rodríguez, madre de la afectada, respondió: “Que se haga justicia. No le recibiré el dinero”.