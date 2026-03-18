Argentina confirma convocatoria para amistoso ante Selección de Guatemala en La Bombonera

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Argentina confirma convocatoria para amistoso ante Selección de Guatemala en La Bombonera

La Selección Argentina, campeona del mundo, enfrentará a Guatemala el próximo 31 de marzo en un partido amistoso en La Bombonera, con Lionel Messi a la cabeza de una convocatoria de lujo.

Herberth Marroquín

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. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 04/09/2025.- Lionel Messi de Argentina celebra un gol este jueves, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Monumental en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

. Lionel Messi encabeza la convocatoria de Argentina para medirse a Guatemala. (Foto Prensa Libre; EFE).

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer oficialmente la lista de convocados del seleccionador Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA, en la que la selección de Argentina disputará un partido amistoso frente a la selección de Guatemala. El encuentro está programado para el 31 de marzo y se jugará en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, en Argentina.

Este compromiso surge luego de que no se pudiera disputar la Finalissima prevista originalmente para el viernes 27 de marzo, duelo que habría enfrentado a Argentina y España. Ante esta situación, la albiceleste optó por medirse ante la Azul y Blanco, en un partido que servirá tanto como preparación rumbo al Mundial 2026.

Para Argentina, tricampeona del mundo, este partido tendrá un valor especial, ya que funcionará como despedida de su afición antes de iniciar de lleno el camino hacia la defensa del título mundial en la próxima Copa del Mundo. Jugar en La Bombonera añade un componente simbólico y emocional, en un escenario histórico que pocas veces alberga a la selección mayor.

Scaloni ha decidido convocar a lo mejor de su plantel, apostando por una base sólida con la que busca seguir afinando piezas y consolidando su idea de juego. Si bien esta no será la lista definitiva que viajará a Estados Unidos para el Mundial, se considera que alrededor del 85% de los nombres forman parte de la estructura principal del proyecto.

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Messi lidera una lista de jerarquía

La convocatoria está integrada por 28 futbolistas, con Lionel Messi como el gran estandarte del equipo. El capitán vuelve a encabezar una nómina cargada de talento, experiencia y presente internacional, acompañado por figuras consolidadas como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Además, destaca la inclusión de una de las grandes sensaciones de la Serie A, el joven mediocampista Nicolás Paz, quien atraviesa un gran momento y continúa ganando espacio en la consideración del entrenador.

Convocados de Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez — Aston Villa
Gerónimo Rulli — Olympique de Marsella
Juan Musso — Atlético de Madrid

Defensores

Nahuel Molina — Atlético de Madrid
Gonzalo Montiel — River Plate
Cristian Romero — Tottenham Hotspur
Leonardo Balerdi — Olympique de Marsella
Marcos Senesi — AFC Bournemouth
Nicolás Otamendi — SL Benfica
Tomás Palacios — Estudiantes de La Plata
Nicolás Tagliafico — Olympique de Lyon
Gabriel Rojas — Racing Club
Marcos Acuña — River Plate
Valentín Barco — Racing de Estrasburgo

Mediocampistas

Leandro Paredes — Boca Juniors
Máximo Perrone — Como 1907
Alexis Mac Allister — Liverpool
Enzo Fernández — Chelsea
Rodrigo De Paul — Inter Miami
Exequiel Palacios — Bayer 04 Leverkusen
Nicolás Paz — Como 1907
Thiago Almada — Atlético de Madrid

Delanteros

Lionel Messi — Inter Miami
Gianluca Prestianni — SL Benfica
Nicolás González — Atlético de Madrid
Giuliano Simeone — Atlético de Madrid
José López — Palmeiras
Julián Álvarez — Atlético de Madrid

Director técnico

Lionel Scaloni

Un reto importante para Guatemala

Para la selección de Guatemala, enfrentar a la campeona del mundo en un escenario como La Bombonera representa una prueba de alto nivel, ideal para medir el proceso y competir ante una de las selecciones más poderosas del planeta.

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